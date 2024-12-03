金山市府推「巴士送遊民返家」挨轟：想眼不見為淨

舊金山要求警察局在處理遊民問題時，首先提供巴士票，而不是給遊民找住處。（美聯社）

舊金山 市政府採取「買巴士票送遊民 返家」措施，今年8月起步調加緊，市府官員並且自褒有85%的成功率。許多遊民權益人士指出，市政府只是想眼不見為淨，遊民送走後下場如何，市政府懶得理會。

CalMatters報導，從2022年7月起，舊金山市政府用「返家之旅」（Journey Home）與其他服務，把1039位遊民用巴士或其他交通工具送走。今年8月起步調加快，因為市長布里德下令加緊整治遊民問題，並且要求警察局在處理遊民問題時，首先提供巴士票，而不是給遊民找住處。

有些人認為布里德看到連任有重大阻礙，而遊民氾濫是其中最大宗之一，才會促使她下令整治。8月份被返家之旅送走的遊民有25人，7月份只有9人。連同其他服務送走的32人，8月一共有57位遊民被送走。

從8月至今，至少已有151位遊民被送離舊金山。其中的29人士被巴士送到加州 其他的城市去，至少有12人去德州，6人去佛州，7人去喬治亞州。因為舊金山市政府的作業錯誤，有34人變成去向不明。

至於被送走的人究竟下場如何，舊金山原本並沒有追蹤。最近市政府開始的措施，要求把人送走以後90天要電話追蹤。但遊民處副主任柯恩（Emily Cohen）表示，很多時候打去卻沒人接。

市政府的資料指出，從2022年7月到2023年7月之間被送走的遊民，大約15%在一年之內又回到舊金山，再度使用市政府遊民局的服務。

遊民權益人士指出，這種統計法未免太粗略，如果有些人回到舊金山卻沒有跟市府索取服務，市府就不算入。如果有人被送到另一個城市，還是淪落街頭，市府並不管。