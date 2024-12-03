Waymo拓展加州服務區域 載客量、哩程激增

隨著服務擴展到灣區中半島和洛杉磯，Waymo加州載客量和行駛哩程激增。(取自Waymo臉書)

無人駕駛乘車服務公司「Waymo」在向公眾開放付費乘車服務後的三個月內，載客量在加州 增加超過兩倍，行駛里程激增。Waymo公司持續拓展加州新市場，包括11月在洛杉磯 、8月在中半島地區提供乘車服務。

「舊金山 紀事報」報導，這家由Alphabet支持的公司，8月在全加州載客量為近50萬人次，5月份乘客數量則是略超過20萬人。此一增幅是Waymo機器人計程車服務自去年秋天在加州開始進行商業營運以來的最大越度增幅。

Waymo目前是加州唯一一家獲得州政府當局許可認證、可向公眾提供付費無人駕駛乘車服務的公司。發言人表示，很難將載客增長歸因成為一個原因，但確實隨著公司業務在灣區與洛杉磯擴展，乘客量一直增加。

Waymo總部位在山景城，預期隨著服務車輛數量增加，以及服務地區擴展，載客流量將穩定成長。更多乘客也顯示更多出車量。Waymo今年5月份完成超過14萬3000乘車次數，時至8月增加超過兩倍、在全加州完成31萬2000次付費乘車。

Waymo表示，公司在舊金山約有超過300輛車，提供民眾服務，在洛杉磯有超過100輛車提供乘車服務。無人駕駛車隊於今年6月突破行駛超過100萬哩大關，7月行駛里程超過140萬哩，8月則超過180萬哩。

不過，更多載客次數與乘客量，也導致更多碰撞。Waymo公司今年5-8月通報發生55次碰撞事故，多過上一季度的27起以及上上個季度的13起。其也向DMV報告兩起涉及自家車輛與自行車碰撞的受傷事故，兩起皆發生在舊金山。