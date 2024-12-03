灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

Komakase是灣區第一家提供品嘗菜單的咖啡店。（取自Yelp）

灣區 最近出現了一種新型品嘗菜單（tasting menu），它基本上不提供食物，也不搭配葡萄酒。它的第一道菜是一杯咖啡 ，第二道菜還是咖啡，最後是一小杯濃縮咖啡和一小杯拿鐵。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於舊金山的Komakase是灣區第一家提供品嘗菜單的咖啡店，這家快閃店借鑒東京現在流行的無菜單（omakase）咖啡店作法，由咖啡師決定菜單項目。如同餐廳的品嘗菜單，咖啡品嘗菜單也是一個循序漸進的過程，從淡咖啡開始，逐漸過渡到由咖啡豆熬煮出的濃郁咖啡。

紀事報美食記者赫南德茲（Cesar Hernandez）表示，Komakase的出現證明了灣區對咖啡的熱愛和投資興趣，人們願意以一種新的奢華方式來享受咖啡。他說，雖然美味的咖啡豆和精心製作的咖啡是吸引人們前來品嘗的原因之一，但最吸引人的是它具有儀式感的慢節奏享用過程，與快速購買裝在外帶杯帶走的咖啡形成鮮明對比。

日式風格的Komakase是由德波西托（Giosu "Josh" Desposito）和吳基倫（Kieran Eng，音譯）創辦的。吳基倫原是高級咖啡店Coffee Movement的調酒師和咖啡師，德波西托原本從事科技工作，兩人最初以咖啡愛好者的身分認識，希望創造一個受日本咖啡文化啟發的概念。

Komakase目前提供兩種品嘗菜單：一種是要價55元、含五杯飲料的標準品嘗菜單，提供兩種手沖咖啡、兩種類似傳統濃縮咖啡或濃縮咖啡湯力（espresso tonic）的咖啡，和一杯咖啡雞尾酒；另一種是要價65元的烘焙品嘗菜單，提供三種手沖咖啡、一杯濃縮咖啡和一杯調和牛奶的短笛咖啡（piccolo）。菜單項目可能有所變化，但基調大致不變。

Komakase使用的餐具也是特別經過挑選的，因為餐具會影響咖啡的味道、香氣和口感。

雖然Komakase不提供餐點，但他們提供甜點或水果，例如有嚼勁的中性口味蛋糕或包裹在麻糬中的水果，供客人在兩道咖啡之間享用。