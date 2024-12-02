舊金山市中心塔樓 傳以疫情前半價上市

舊金山今年辦公室空置率近40%，因為大部分公司、尤其是市中心科技公司，在疫情爆發後、採用遠端工作模式，減少市中心辦公室員工通勤人數。(截取自電視畫面)

舊金山 近來陸續有大量房地產抵押貸款 即將到期。市中心一棟5年前以超過1億6300萬元購買的21層辦公大樓，是最新一處被不良債務浪潮波及的房地產。看好舊金山市長期復甦的大膽投資人，現在可能以較疫情 前價格的50%折扣價買進。

「舊金山紀事報」根據行銷傳單內容指出，房地產公司「CBRE」正在出售一筆9300萬元的不良貸款(non-performing loan)，其與地址位在：101 Mission St.辦公大樓相關，這是一棟面積約為21萬5000平方英尺的辦公大樓，由總部位在紐約「Vanbarton Group」擁有。

代表貸款人「ING Capital LLC」出售債務的CBRE，拒絕對此事發表評論。但根據一名了解這項交易人士透露，貸款售價低於未償債務價值。顯示新投資人可重組貸款，或取消抵押品贖回權，並可能以當年購買價格的一半、取得大樓所有權。

101 Mission St.辦公大樓座落在Mission街與Spear街交叉口，曾被認為是舊金山黃金地段。這個地區以Salesforce交通樞紐中心(Salesforce Transit Center)為中心。現卻是舊金山最新一座價值跌破抵押貸款的辦公大樓。

舊金山今年的辦公室空置率近40%，因為大部分公司、尤其是位在舊金山市中心的科技公司，在疫情爆發之後、採用遠端工作模式，減少市中心辦公室員工通勤人數。

根據行銷傳單內容，這棟降價出售辦公室大樓的出租率為78%。不過，此一租戶入駐的比例，可能低於Vanbarton在舊金山新冠疫情之前、科技業最昌盛時期收購101 Mission大樓時，所預期達到的水平。大樓建築採用花崗岩外牆與多個屋頂平台，並耗資超過2900萬元投資裝修公共空間與租戶房間，以及800萬升級大廳、電梯與其他公共區域。