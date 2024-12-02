123 Let's Go! 庫比蒂諾聖誕報佳音傳遞祝福

活動提供了熱巧克力。(記者龔玥╱攝影)

12月1日下午，庫比蒂諾的廣場被歡快的聖誕旋律和暖意融融的節日氣氛填滿。為慶祝「123 Let's Go!」商場佈道行動兩周年並迎接聖誕佳節，籌備已久的「聖誕報佳音」活動在這裡舉行，與社區分享愛與希望，吸引了大批社區居民、路人及信仰人士熱情參與。

此次活動經過精心策畫，陳肇兆牧師參與籌備和組織。陳肇兆表示：「非常感謝能夠在Main Street Cupertino這個特別的地方與社區分享福音。今天有超過100位弟兄姊妹加入我們，共同以音樂傳遞信仰和聖誕的真正意義。希望我們以這份愛心與祝福，為庫比蒂諾的居民帶來更多喜悅與溫暖。」

活動的核心是一場由40多名合唱團成員帶來的聖誕歌曲和詩歌演繹，包含「在至高之處」、「叮叮噹」等經典曲目。悠揚的旋律回蕩在冬日的廣場上，仿佛為每一位聽眾點燃了心中的節日燭光。與此同時，還有三名成員拿著不同顏色的綢緞翩翩起舞，為舞台增加了別樣的顏色和氛圍。

「我們的歌聲不僅傳遞了節日的歡樂，更是一種信仰的表達，」參與演出並在演出中負責吉他彈奏的Bruce Huang說，「通過這些音樂，我們希望人們感受到愛、希望以及信仰帶來的力量。」他已經記不清是第幾次參加這樣的活動了，每一次都充滿熱情。

主辦方貼心地為現場觀眾提供免費熱巧克力，驅散寒意的同時，增添了節日的暖意。許多家庭帶著孩子參與，他們在音樂與熱飲的陪伴下享受了一段難忘的時光。

主辦單位表示，活動不僅僅是一場節日慶典，更是1「23 Let's Go!」團隊通過音樂與信仰加強社區聯繫的重要方式。

參與活動的居民紛紛表示，活動為他們提供了一個聚會、分享和認識新朋友的機會。