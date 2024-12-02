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改造長期閒置店面 聖荷西辦假日集市力挺本地小企業

記者龔玥╱聖荷西報導
「假日聖荷西」覆蓋全市12個獨特的社區，共吸引了超過300家小企業參與。（聖荷西政府官網）
「假日聖荷西」覆蓋全市12個獨特的社區，共吸引了超過300家小企業參與。（聖荷西政府官網）

在即將到來的節日期間，聖荷西市通過創新方式支援小企業，將一個長期空置的店面改造成一個市場，為本地企業家提供了展示平台。這一市場位於柳谷社區（Willow Glen），設在一處曾是Petco寵物用品店的舊址上。這家店在8個月前關閉。未來10天，這一空間將迎來10家供應商，共同為購物者提供豐富的假日商品。

根據NBC Bay Area電視台報導，這一市場是聖荷西市「假日聖荷西」（Holiday San Jose）活動的一部分。整個活動覆蓋全市12個獨特的社區，共吸引了超過300家小企業參與。這些企業不僅提供商品，還通過互動體驗展示聖荷西豐富的文化風貌。消費者在節日期間可以在這些社區購物、用餐並感受濃厚的節日氛圍，為本地經濟注入活力。

組織者德科夫斯基（Carole Demkovsky）是資深企業家，也是市場的宣導者。她在今年早些時候結束了自己的業務後，決定通過快閃店為其他小企業家創造更多的機會。「幾年前，我們曾用這種市場的形式支援過許多本地供應商。隨著空置商鋪的減少，我們停止了這種嘗試。但今年，我決定重啟這個模式，以說明本地企業家抓住節日期間的機會。」

她與團隊合作，將原Petco店面改造成了一個臨時市場，為本地小企業提供了一個低成本、低風險的展示平台。她表示：「我們希望讓這些企業家可以在節日期間接觸更多消費者，同時也為社區帶來更豐富的購物選擇和更深的文化體驗。」

市場內的10家供應商提供了極具吸引力的商品種類，包括復古傢俱、經典裝飾品、手工藝品和獨特的聖誕節收藏品。一些商品頗具歷史價值，例如一位攤主出售修復後的20世紀復古椅子和沙發墊，這些物品被賦予新生，避免了被廢棄的命運。另一位攤主則專注于提供罕見的聖誕節主題收藏品，其中包括上世紀50年代的經典聖誕老人裝飾，吸引了大量關注。

德科夫斯基指出：「與大型連鎖商店不同，這裡的商品充滿個性和故事，消費者可以找到獨特的禮物和裝飾，同時支援本地創作者和企業家。」

「這種市場和夜市等活動，不僅是對企業家的直接支持，也為社區創造了充滿活力的商業氛圍。」聖荷西市長馬漢（ Matt Mahan）表示，「我們正在提供技術援助，幫助他們瞭解許可證辦理、如何遵守公共衛生、行銷，甚至討論更複雜的技術，比如使用人工智慧來識別和行銷他們的目標受眾。」」

「假日聖荷西」活動通過節日慶祝活動吸引了廣泛的關注，為本地商業注入了新的活力。該市還設立了專門的網站，方便購物者瞭解參與活動的企業，並探索更多本地購物選擇。消費者可以發現許多慶祝聖荷西獨特文化的商店，其中包括一些專注于拉丁裔傳統的企業。

作為此次市場的一部分，聖荷西市希望通過支援小企業，不僅幫助企業家實現短期收入，還在長期內推動本地經濟的持續增長。這一創新模式展示了市政府在復蘇經濟、支援企業和服務社區方面的決心。未來幾天內，更多攤販將陸續亮相，為居民提供更豐富的商品選擇。

聖荷西 聖誕節 寵物

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