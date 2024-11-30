北加中校聯合會迎新春 邀全球學生設計海報

「全僑迎春揮毫」活動是僑社農曆新年最盛大的活動之一，聯合會期望藉由「全僑迎春揮毫」，傳承發揚華人最盛大的新年傳統節慶文化。（受訪者提供）

為迎接農曆新年蛇年到來，由北加州 中文學校聯合會主辦與聖荷西國際傑人會協辦，「2025 蛇年『全僑迎春揮毫』宣傳海報設計比賽」，邀請全球對華語文及美術設計有興趣的學生參賽。首獎將獲得成為「全僑迎春揮毫」的活動主視覺，聯合會期望藉此活動，傳承發揚華人最盛大的新年傳統節慶文化。

北加 州中文學校聯合會會長李娜亞表示，聯合會過往每一年都有辦農曆新年海報或燈籠創作比賽。今年有別往常，特別將海報設計比賽結合聯合會農曆新年最盛大「全僑迎春揮毫」，也是第一次分成紙本與數位海報。往年都只有紙本海報參賽，參賽作品都送到中心完成報名。今年新增電子海報組，將比賽範圍打破地域限制，邀請全球學生一同來參加。

海報比賽創舉結合「全僑迎春揮毫」，四組第一名作品中將選出首獎。「全僑迎春揮毫」活動當天的所有活動設計印刷品都將使用首獎作品的創意，學生將會看到自己的得獎作品張貼在中心以及在活動各項印刷物上。李娜亞表示，看到自己的作品真正的出現在活動中使用，這將是對獲獎學生最大的肯定。這其實就是要把這個活動打響。很多僑團都在這個時候都在舉辦新春聯歡活動，讓孩子們來認識迎春揮毫這個活動。以後每一年在舊金山最大的僑團活動就是迎春揮毫，

參賽學生可將老師及家長的口傳心授、影片欣賞、雜誌閱讀、或親身經歷之農曆新年等相關資訊,創作在海報上。透過比賽，讓學生對農曆新年有更深入的認識和認同，以題目「迎春揮毫，喜蛇臨門」為題，海報上需有「迎春揮毫」的標題字樣。

報名資格僅限18歲以下學生報名參加，並分成四組：8歲以下的幼童組、8歲至12歲的兒童組、12歲至18歲的青少年組及12歲以上的電子海報組。活動即日起接受報名，直到2025年1月17日截止。實體海報需要按照規定時間繳交到金山灣區華僑文教服務中心，電子海報則須在規定方式內上傳。