北加州萬年青藝術團音樂會 將秀多元藝術魅力

萬年青藝術團排練大合唱節目。(記者龔玥╱攝影)

北加州 藝術團體萬年青藝術團將於12月21日在聖荷西 舉辦年度音樂會。這場音樂會將呈現豐富多樣的節目，包括大合唱、獨唱、器樂演奏以及旗袍秀等，全面展現藝術團多年來在音樂和文化傳承方面的深厚積累。為了演出的順利進行，萬年青藝術團26在山景城進行了節目彩排。

萬年青藝術團成立之初便以推廣華人 文化、豐富社區藝術生活為宗旨。現任團長劉欣憑藉其專業背景和熱情領導藝術團不斷成長，並吸引了眾多熱愛藝術的成員加入。劉欣的丈夫周國權則是藝術團的指揮，以音樂才華為每場演出注入活力。

萬年青藝術團的成員來自社會各界，既有熱愛歌唱的社區居民，也有才華橫溢的專業音樂人。深秋的山景城天氣已經涼了，但是團員們熱情高漲。大家身穿演出服，鋼琴和小提琴聲悠揚，京劇行頭和旗袍各有神采。

曾任夏威夷大學希羅分校校長和聖荷西州大應用科學與藝術學院院長的張蘊禮，也是藝術團的活躍團員之一，這次參與了三首大合唱節目。

張蘊禮說，她參加藝術團已經四五年了，是社團的積極分子。為了這一次的演出，她每周都會抽出兩個小時的時間和大家練習，這次她負責了高音部。「高音部的演唱對我並不是非常難。」張蘊禮說，「每周跟大家一起聯繫，進步也很快。」

排練時，張蘊禮的丈夫龔行憲笑意盈盈地為愛人錄影拍照。

本次音樂會的節目編排豐富多彩，涵蓋了經典中文歌曲、戲曲選段以及器樂演奏。大合唱選取了經典曲目，以宏大的氣勢和深情的演繹展現集體的音樂力量。節目的選擇結合音樂與文化元素，為觀眾提供視聽雙重享受。