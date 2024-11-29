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東灣2華裔仲介造假庇護申請遭訴 每人收5千 事成討紅包

記者劉先進／舊金山報導
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）

北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯，Dongquan“Derek”Jin）和陸弈民（音譯，Yimin“Kelly”Lu）在東灣開辦福音移民服務公司（Gospel Immigration Service, Inc.），涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。在申請面談前，他們指示客戶記住虛假細節，還會協助客戶參加面談培訓，以增加獲得庇護批准的機率。兩人向每個客戶收取至少5000元的費用，一旦申請獲得批准，他們還會施壓，要求客戶支付獎金或紅包。臥底探員假裝要申請庇護，也被收取5000元費用。

聯邦地方法院官網顯示，針對金東權和陸弈民的案件，逮捕令已執行。不過，有關逮捕的具體細節並未公開。兩人的庭審和公聽會中，都採用了翻譯。

司法部檢察官拉姆齊（Ismail J. Ramsey）、美國國務院外交安全局（DSS）舊金山辦事處特別探員威廉·張（William Chang）和國土安全調查局（HSI）舊金山特別探員塔圖姆·金（Tatum King）宣布了起訴消息。

根據起訴書，金東權和陸弈民，在東灣紐瓦克（ Newark）經營福音移民服務公司，表明向個人提供申請移民文件和福利（包括政治庇護）方面的協助。

起訴書稱，2013年至2024年期間，兩人在提交給美國公民及移民服務局（USCIS）的200多份庇護申請中擔任申請準備人。兩人向客戶提供描述迫害的個人陳述樣本，供客戶在庇護申請中使用。其做法是審查和編輯客戶的個人陳述，並在此過程中加入他們認為會增加客戶獲得庇護機會的虛假和修飾的細節。

起訴書還指控，在客戶與美國公民及移民服務局（USCIS）進行庇護面談之前，兩人會指示客戶記住申請中的虛假細節，還會協助客戶參加面談培訓，以增加獲得批准的機率。

起訴書中的一些細節非常具體。比如提及M.C. 是一名獲得美國庇護的中國公民。她向金東權支付5000元，以幫助她在2019年申請庇護。G.Y.是一名中國公民，他支付給金東權5000元，以幫助申請庇護。庇護申請被提交給了移民法官，至今仍未獲得批准。G.L.是一名臥底執法人員使用的化名，他付錢給金東權5000元，以幫助在2023年申請庇護。

司法部官網的聲明說，如果罪名成立，每人將面臨最高10年的監禁和25萬元的罰款。 然而，任何定罪後的判決，將由法院根據美國法典作出。

司法部檢察官拉姆齊等宣布了此次起訴。（取自司法部官網）
司法部檢察官拉姆齊等宣布了此次起訴。（取自司法部官網）

庇護 移民 司法部

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