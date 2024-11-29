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獵人角槍擊孕婦腹部 男子犯3罪被捕禁止保釋

編譯組／綜合報導
舊金山警方逮捕本月在德利市向一名孕婦腹部開槍的男子。（取自Pexels）
舊金山警方逮捕本月在德利市向一名孕婦腹部開槍的男子。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，警方說，他們本月逮捕了一名被控在舊金山獵人角（Hunters Point）社區槍擊孕婦腹部的男子。

舊金山警察局（SFPD）周三（27日）表示，警方於上周四（21日）在德利市（Daly City）逮捕了30歲的羅伯遜（Khiri Roberson）。警方還搜查了羅伯遜位於德利市South Mayfair大道200街區的家，並繳獲了一把槍。

舊金山警察局稱，羅伯遜因兩項殺人未遂罪（attempted homicide）和一項嚴重疏忽開槍罪（discharging a firearm in a grossly negligent manner）被送往縣監獄。根據監獄紀錄，他被禁止保釋，下次開庭日期定於下周一（12月2日）。

舊金山警察局說，11月19日下午2時13分左右，警察趕到Hollister大道1100街區，發現一名孕婦受槍傷。嫌犯在警察趕到之前逃離了現場。舊金山警察局說，這名婦女因生命危險被送往醫院，周三她的情況尚不清楚。

舊金山警察局說，羅伯森開槍時，這名婦女正與女兒和其他住戶在家中。警方沒有透露羅伯遜是否認識這名婦女。

任何知情者請撥打舊金山警察局電話415-575-4444或發簡訊至TIP411提供線索。

舊金山 監獄 槍擊

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