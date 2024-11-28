doxo報告：月帳單最多10城市 聖荷西居冠 高達3695元

居民每月帳單支出最多的美國十大城市裡，聖荷西高居榜首。（取自Pexels）

據「國家廣播公司灣區」（NBC Bay Area）報導，帳單支付服務公司doxo本周發布「2024 年帳單支付經濟」（The Bill Pay Economy™ 2024）報告，發現美國人每年在十種最常見的家庭帳單上花費近3兆3500億元。

他們利用來自doxo平台帳單支付活動的數據以及美國人口普查（U.S. Census）的房租和抵押貸款（mortgage）數據，分析了全國50個最大城市的費用情況，並對最昂貴和最不昂貴的費用進行了排名。

今年排名中的主要家庭帳單類別包括：房貸、房租、汽車貸款、公用事業費（電費、煤氣費、水費、汙水處理費、垃圾處理費和回收利用費）、汽車保險、醫療保險 、有線電視、網際網路、手機、報警和安全，及人壽保險。

美國家庭平均每月在帳單上花費2126美元，每年花費2萬5512元。doxo公司洞察部高級總監鮑威爾（Liz Powell）說，許多城市的居民在房租和保險等方面的支出最多，排名前十的城市中有四個在加州 。

聖荷西 （San Jose）是每月平均帳單成本最昂貴的美國大城市。doxo的報告發現，這座加州城市的居民平均每月在帳單上花費3695元，占家庭收入的32%。

「聖荷西的平均房貸比全國平均水平高出83%，」鮑威爾說。

她補充說，聖荷西居民在報告中強調的前三類支出中花費最多：住房、公用事業和汽車貸款。

聖荷西的生活成本比全國平均水平高出78%，一個家庭需要賺取46萬3887元的薪水才能負擔得起該地區的中位數房價。聖荷西的平均房屋價為142萬3994元，比去年上漲了8.9%。

美國居民每月帳單支出最多的10座大城市為：1.加州聖荷西，2.紐約州紐約市（New York, N.Y.），3.麻薩諸塞州波士頓（Boston, Mass.），4.加州舊金山（San Francisco, Calif.），5.加州聖地牙哥（San Diego, Calif.），6.加州洛杉磯（Los Angeles, Calif.），7.華盛頓州西雅圖（Seattle, Wash.），8.華盛頓特區（Washington D.C.），9.佛州邁阿密（Miami, Fla.），10.俄勒岡州波特蘭（Portland, Ore.）。

紐約人居民每月平均花費3639元，占家庭收入的38%。他們每月的電費和煤氣費為626元，比全國平均水平362元高出264元。平均每個家庭需要賺取18萬6123元的工資才能在那裡買得起房子。曼哈頓（Manhattan）所有臥室數量和房產類型的租金中位數高達4308元。