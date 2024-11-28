聖荷西警方破獲41起零售竊案 主嫌愛偷樂高

嫌疑人Jesus Delgadillo。（圖／聖荷西警察局提供）

自8月以來，聖荷西 警察局對全市範圍內的41起零售盜竊案件詳細調查，確認嫌犯Jesus Delgadillo是這些盜竊案件的核心人物，他涉嫌在過去一年裡，從多家聖荷西target商店盜竊商品，總值超過1.8萬元，主要盜竊物品為樂高玩具和其他高價值商品。

聖荷西警方11月14日從聖克拉拉縣地方檢察官辦公室獲得了對Delgadillo的逮捕令，並最終將其逮捕。嫌犯被捕時，警方在其車內發現了多件被盜商品，進一步證實他參與的犯罪活動。Delgadillo目前因涉嫌多項盜竊罪和未遂盜竊罪被關押在聖克拉拉縣主要監獄 ，警方繼續對案件進行進一步調查。

「這項偵查行動的成功離不開加州 州立和社區矯正委員會的撥款支持，」聖荷西警察局小組主管Piña中士說，「這些資金為我們提供了寶貴的資源，使我們能夠集中精力處理零售犯罪。」他也感謝聖克拉拉縣地方檢察官的合作，通過加快案件審查進程，使警方能夠迅速逮捕嫌犯。

聖荷西城市經理詹妮弗·馬奎爾（Jennifer Maguire）對此次行動表示高度讚賞，認為聖荷西警察局在確保城市安全方面發揮了關鍵作用。

聖荷西市長馬特·馬漢（Matt Mahan）也對警方的努力表示感謝，並對案件的偵破表示滿意。他說：「四起盜竊案已經令人無法接受，超過40起更是令人震驚。我要感謝我們的警察局迅速偵破案件。」

市長進一步呼籲，通過利用36號提案等新法律工具，能夠有效地打破犯罪迴圈。社區的安全需要一個更快速、更積極的刑事司法體系。