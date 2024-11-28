聖荷西動物護理中心 「希望假日」募款

等待領養的兩歲半小狗Bumblebee。（聖荷西政府官網）

聖荷西 動物護理中心（Animal Care Center，ACS）推出「希望假日」（Hope for the Holidays）活動，呼籲社區通過捐贈、收養、寄養和志願服務，為需要幫助的流浪動物送去溫暖與希望。活動一直持續到12月31日。

作為活動的核心，捐贈是說明寵物 的重要方式之一。動物護理中心鼓勵公眾以金錢或物資的形式支持，只須捐贈25元，就能為小貓提供一箱食物，或者為狗狗提供一條新皮帶和項圈。較大金額的捐贈將支持「守護天使計畫」，每年幫助改變超過1萬5000隻寵物的命運。捐贈可以通過線上方式完成，也可在聖荷西動物護理中心現場捐贈。

動物護理中心鼓勵公眾通過收養為寵物提供一個溫暖的家。特別是在節日期間，中心希望收養人優先考慮那些容易被忽視的寵物。「寵物不是節日禮物，牠們是一生的承諾」，動物護理中心提醒公眾在收養前深思熟慮。若暫時無法決定，公眾也可選擇「寄養到收養」的模式，為寵物找到最合適的歸屬。

寄養意味著為動物的一生做好準備。動物護理中心還邀請志願者加入，與貓狗互動，幫助牠們社交並獲得必要的運動和豐富活動。