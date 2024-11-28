聖荷西加強打擊零售盜竊 提起公訴案件大增

聖荷西市警局把更多的人力和資源投入零售盜竊的調查。(取自sjpd.org網頁)

加州 零售盜竊之猖獗，是加州人民對掌政的民主黨進步派官員最痛恨的原因之一。加上地方執法單位加強取締，被提起公訴的竊賊在某些城市大幅增加。隨著36號提案在11月5日通過，州民希望這種歪風會終於被遏止。

聖荷西 信使報報導，聖荷西市警局把更多的人力和資源投入零售盜竊的調查中，在繁忙的假日購物季之前，他們在打擊有組織的零售竊盜方面正取得進展，並將更多案件送交起訴。該局的調查部門在本會計年度第一季，向聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室提交的案件，比去年全年已多了20%。

警方預期這一數字會繼續增加，因為先前尚未報告的案件普遍存在，而執法官員正在處理這些案件。「我們的勢頭強勁，並期待零售竊盜事件大幅減少，」麥克金中尉（Lt. Brent McKim）說，「犯罪分子現在知道，如果他們在聖荷西進行零售盜竊，將會有嚴重的後果。」

與加州其他主要城市一樣，聖荷西也面臨盜竊的猖獗，導致幾家大型零售商 關店。一些警察和政府官員將犯罪率上升歸咎於第47號提案（Proposition 47），該提案將950元以下的盜竊行為定為輕罪。雪上加霜的是，政府官員一直在努力獲取足夠的數據來了解問題的範圍，因為一些零售商表示他們早已放棄報告每一起偷竊行為。

為了解決日益嚴重的零售盜竊問題，州議會兩年前通過了一項法案，投入更多資源用於零售防盜執法。去年，在114個申請部門中，聖荷西警察局是加州社區懲戒委員會三年撥款資助的38個部門之一。坎貝爾（Campbell）和巴洛阿圖（Palo Alto）警察局以及聖塔克拉拉縣警局也獲得了該項資助。

總體而言，州政府向各地警察和治安部門撥款2.42億元，並向地區檢察官辦公室額外撥款2500萬元，以加強遏制零售竊盜的努力。

聖荷西的贈款為850萬美元，該部門用於為零售防盜部門配備人員並部署300個自動車牌閱讀器。在7月開始的本會計年度中，該部門還計畫再增加兩名調查員。