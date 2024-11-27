過度支出+財務惡化 史坦普或調低屋崙信用評級

信評機構史坦普報告說，罷免市長盛桃或使屋崙財務情況惡化，因為關鍵管理職位更替，可能使圍繞預算解決方案的決策複雜化。（記者劉先進╱攝影）

面臨至少9300萬預算 赤字，且市長盛桃（Sheng Thao）被罷免的東灣城市屋崙 ，再次遭遇衝擊。知名信評機構史坦普全球評級公司（S&P Global Ratings）最近發布報告，鑑於屋崙財政狀況因過度支出而嚴重、迅速惡化，以及在嚴峻形勢下可能存在的治理缺陷，使財政決策複雜化，未來90天內，屋崙評級至少有50%可能性下調，甚至可能下調多個等級。

史坦普此次報告，將屋崙優秀一般義務（GO）債券 、非從價稅債券和租賃收入債券置於信用觀察名單中，並帶有負面含義。

史坦普表示，此次信用觀察行動，是在屋崙於11月15日發布的2025財年第一季度報告後進行。屋崙報告顯示，屋崙2025年調整後的普通用途基金預算以及2024財年年終初步淨結果，預計將出現重大偏差。該市預計收入將與調整後的預算保持一致，但支出將比調整後的預算高出9300萬元。這將導致淨結果為負，2025財年的期末餘額為負1.149億元。

屋崙市府表示，巨額超支的主要原因是該市警局和消防部門的加班費導致公共安全成本激增。屋崙的調整預算，不包括出售屋崙體育館預計獲得的6310萬。屋崙迄今已收到500萬，但這是在最初通過2025財年預算時假設的。史坦普相信，屋崙將面臨挑戰，需要進行兩次年中預算調整，以使其走上財政可持續的道路。

信用觀察評級表明，未來90天內，史坦普降低屋崙評級的可能性超過50%。主因史坦普認為市議會和管理層採取的任何行動在多大程度上能夠有效解決當前的預算缺口。

史坦普報告指出，屋崙將在年中預算調整時面臨挑戰，而罷免市長盛桃將使這種情況惡化，因為政治僵局和關鍵管理職位更替的可能性增加，可能會使圍繞預算解決方案的決策複雜化。

今年早些時候，一位外部財務顧問警告市政府財務部門，出售體育館的問題或影響市府進入債券市場。Oaklandside的報導說，財務顧問公司KNN Public Finance總監布羅德斯利（David Brodsly）在今年6月電郵屋崙財政局局長羅斯曼（Erin Roseman）說，儘管不能確定，但完全有理由擔心評級會下調。評級下調可能會增加屋崙的借貸成本，導致城市的地稅更高。