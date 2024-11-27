我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

過度支出+財務惡化 史坦普或調低屋崙信用評級

記者劉先進╱屋崙報導
信評機構史坦普報告說，罷免市長盛桃或使屋崙財務情況惡化，因為關鍵管理職位更替，可能使圍繞預算解決方案的決策複雜化。（記者劉先進╱攝影）
信評機構史坦普報告說，罷免市長盛桃或使屋崙財務情況惡化，因為關鍵管理職位更替，可能使圍繞預算解決方案的決策複雜化。（記者劉先進╱攝影）

面臨至少9300萬預算赤字，且市長盛桃（Sheng Thao）被罷免的東灣城市屋崙，再次遭遇衝擊。知名信評機構史坦普全球評級公司（S&P Global Ratings）最近發布報告，鑑於屋崙財政狀況因過度支出而嚴重、迅速惡化，以及在嚴峻形勢下可能存在的治理缺陷，使財政決策複雜化，未來90天內，屋崙評級至少有50%可能性下調，甚至可能下調多個等級。

史坦普此次報告，將屋崙優秀一般義務（GO）債券、非從價稅債券和租賃收入債券置於信用觀察名單中，並帶有負面含義。

史坦普表示，此次信用觀察行動，是在屋崙於11月15日發布的2025財年第一季度報告後進行。屋崙報告顯示，屋崙2025年調整後的普通用途基金預算以及2024財年年終初步淨結果，預計將出現重大偏差。該市預計收入將與調整後的預算保持一致，但支出將比調整後的預算高出9300萬元。這將導致淨結果為負，2025財年的期末餘額為負1.149億元。

屋崙市府表示，巨額超支的主要原因是該市警局和消防部門的加班費導致公共安全成本激增。屋崙的調整預算，不包括出售屋崙體育館預計獲得的6310萬。屋崙迄今已收到500萬，但這是在最初通過2025財年預算時假設的。史坦普相信，屋崙將面臨挑戰，需要進行兩次年中預算調整，以使其走上財政可持續的道路。

信用觀察評級表明，未來90天內，史坦普降低屋崙評級的可能性超過50%。主因史坦普認為市議會和管理層採取的任何行動在多大程度上能夠有效解決當前的預算缺口。

史坦普報告指出，屋崙將在年中預算調整時面臨挑戰，而罷免市長盛桃將使這種情況惡化，因為政治僵局和關鍵管理職位更替的可能性增加，可能會使圍繞預算解決方案的決策複雜化。

今年早些時候，一位外部財務顧問警告市政府財務部門，出售體育館的問題或影響市府進入債券市場。Oaklandside的報導說，財務顧問公司KNN Public Finance總監布羅德斯利（David Brodsly）在今年6月電郵屋崙財政局局長羅斯曼（Erin Roseman）說，儘管不能確定，但完全有理由擔心評級會下調。評級下調可能會增加屋崙的借貸成本，導致城市的地稅更高。

市議會將於12月初召開會議，在年底前削減預算。

信評機構史坦普表示，屋崙財政狀況因過度支出而嚴重且迅速惡化，未來90天內，屋崙評...
信評機構史坦普表示，屋崙財政狀況因過度支出而嚴重且迅速惡化，未來90天內，屋崙評級可能下調。圖為屋崙市府。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 預算 債券

上一則

好市多賣中國老牌「思念」小籠包 華人驚喜

延伸閱讀

市場料川普關稅為談判策略 美股早盤回穩 Nvidia飆高

市場料川普關稅為談判策略 美股早盤回穩 Nvidia飆高
財經簡訊

財經簡訊
NVIDIA缺席…道瓊和小型股仍率美股上漲 焦點轉消費和通膨

NVIDIA缺席…道瓊和小型股仍率美股上漲 焦點轉消費和通膨
歐元區PMI重摔跌入萎縮 美經繼續擴張優於預期

歐元區PMI重摔跌入萎縮 美經繼續擴張優於預期
全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
川普再次上任後，可能頒布旅行禁令，也可能加大限制留學生入境或工作簽證。不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大門口。（記者劉先進╱攝影）

北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元

2024-11-20 18:47
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30
人工智慧創始人正從世界各地遷往舊金山。（美聯社）

全球AI新創移民 紛遷往舊金山 川普鬆綁、減稅承諾 吸引投資

2024-11-20 01:20

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝