埋伏連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

舊金山地檢長謝安宜表示，36歲的金山男子法利至少連開18槍，槍擊四名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，36歲的金山男子法利（Lee Farley）至少連開18槍，槍擊 4名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。

檢察官根據金山警察局的詳盡調查，成功地對法利提出了強有力的指控。金山警方調查耗時兩年，最終破獲這起案件。根據證詞和庭審中出示的其他證據，2015年1月9日晚上10時1分，四名男子在Page街以南的Laguna街準備停放汽車時，遭到埋伏在身後的法利襲擊，身中至少18槍。儘管警方在槍擊發生兩分鐘內趕到現場並進行了急救，但四名男子均當場死亡。

法利被指控在有人駕駛的汽車上開槍，且作為重罪犯非法持有槍枝，這些指控均被證實。陪審團認定，謀殺案屬於駕車射擊，由活躍於街頭犯罪團夥的參與者所為，目的是為街頭犯罪團夥謀利。他們還認定法利犯有多重謀殺罪，開槍導致四名年輕男子死亡。法利目前被拘留，等待判決。12月16日，法官將審判有關法利的前科案件。之後才能確定此次謀殺罪的判決量刑時間。

謝安宜表示，感謝被害人的母親和家人，感謝他們對地檢長辦公室的耐心和信任，為他們的家人伸張正義。「我們明白，雖然所做的一切都無法讓親人死而復生，但希望這一判決能給他們帶來些許安慰。我上任時就承諾，會確保這起案件得到審理，因為受害者已經等了太久。雖然這起震驚社區的殘忍謀殺案已經過去了近十年，但我們伸張正義的決心從未動搖過。」