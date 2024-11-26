我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

埋伏連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜表示，36歲的金山男子法利至少連開18槍，槍擊四名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，36歲的金山男子法利至少連開18槍，槍擊四名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。（記者劉先進／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，36歲的金山男子法利（Lee Farley）至少連開18槍，槍擊4名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。

檢察官根據金山警察局的詳盡調查，成功地對法利提出了強有力的指控。金山警方調查耗時兩年，最終破獲這起案件。根據證詞和庭審中出示的其他證據，2015年1月9日晚上10時1分，四名男子在Page街以南的Laguna街準備停放汽車時，遭到埋伏在身後的法利襲擊，身中至少18槍。儘管警方在槍擊發生兩分鐘內趕到現場並進行了急救，但四名男子均當場死亡。

法利被指控在有人駕駛的汽車上開槍，且作為重罪犯非法持有槍枝，這些指控均被證實。陪審團認定，謀殺案屬於駕車射擊，由活躍於街頭犯罪團夥的參與者所為，目的是為街頭犯罪團夥謀利。他們還認定法利犯有多重謀殺罪，開槍導致四名年輕男子死亡。法利目前被拘留，等待判決。12月16日，法官將審判有關法利的前科案件。之後才能確定此次謀殺罪的判決量刑時間。

謝安宜表示，感謝被害人的母親和家人，感謝他們對地檢長辦公室的耐心和信任，為他們的家人伸張正義。「我們明白，雖然所做的一切都無法讓親人死而復生，但希望這一判決能給他們帶來些許安慰。我上任時就承諾，會確保這起案件得到審理，因為受害者已經等了太久。雖然這起震驚社區的殘忍謀殺案已經過去了近十年，但我們伸張正義的決心從未動搖過。」

槍擊 舊金山

上一則

「里斯本丸沉沒」還原歷史 金山主圖書館免費公映

下一則

金山法醫辦公室3年前認錯屍體 終確認身分

延伸閱讀

埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪
金山華埠「萬家燈火光相照」迎賓 正式啟動

金山華埠「萬家燈火光相照」迎賓 正式啟動
盜竊Walgreens 8.4萬 金山「孩子幫大盜」落網

盜竊Walgreens 8.4萬 金山「孩子幫大盜」落網
漁人碼頭搶劫Uber車逃避追捕 男子被定罪

漁人碼頭搶劫Uber車逃避追捕 男子被定罪
金山孕婦家庭糾紛被槍擊 腹部中彈

金山孕婦家庭糾紛被槍擊 腹部中彈

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
川普再次上任後，可能頒布旅行禁令，也可能加大限制留學生入境或工作簽證。不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大門口。（記者劉先進╱攝影）

北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元

2024-11-20 18:47
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
如抽中稀少的環保購物袋款式，可販售到25美元。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe's「神秘包」2024年回歸 限定版轉賣翻倍價

2024-11-18 20:12
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國