灣區米其林名廚開設餐廳La Calenda 本周末結束營業

納巴谷的日曆餐廳，本周末後結束營業。 (谷歌地圖)

凱勒（Thomas Keller）是灣區 的一大名廚。他開的「法國洗衣店」（French Laundry）是米其林三顆星的豪奢級餐廳，但他六年前另外開設的墨西哥 風味餐廳，現在卻宣告要關門，最後一天營業是12月1日。

舊金山 紀事報報導，位於納巴谷的「日曆」（La Calenda）是凱勒創的墨西哥餐廳，是楊特維爾（Yountville）最棒的餐廳之一。凱勒24日在Instagram上宣布：「六年前，我們創建了一家出色的餐廳，為楊特維爾帶來了新的美食和活力。我們為客人留下了有意義的回憶，透過每天的努力超越我們自訂的高標準，我們影響了烹飪界，也讓我和大廚凱琳崔靈（Kaelin Ulrich Trilling）的夢想成真。」

他也告訴了粉絲經營陷入困境：今年納巴谷經濟低迷造成「當地客流量缺乏」之後，讓這家餐廳要生存下去變得太困難。「因此，我們懷著沉重的心情決定在本月底關閉La Calenda餐廳。」

凱勒開過的餐廳還包括Ad Hoc和Bouchon Bistro。La Calenda是他開的第一家墨西哥餐廳，獲得極多的好評。有些人讚揚它的塔可魚（fish taco）是灣區最棒的。由於只剩幾天的營業，想要去吃最後一次的讀者，請盡快蒞臨6518 Washington St, Yountville, CA 94599。

不過凱勒的主要業務還是在法國洗衣店，地址是6640 Washington St, Yountville, CA 94599，跟La Calenda距離很近，但兩家的風格截然不同。根據谷歌地圖的資訊，French Laundry的每人平均消費是100元以上。

旅遊指南上列出納巴谷的經典美食遊中，有一個稱為「烹調樂趣美食美酒之旅」（Culinary Delight Food and Wine Tour）就是到法國洗衣店用餐，每人收費315元。