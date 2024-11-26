我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

「里斯本丸沉沒」還原歷史 金山主圖書館免費公映

記者王子涵／舊金山報導
「里斯本丸沉默」導演方勵（右）現場回答觀眾問題。（記者王子涵／攝影）
「里斯本丸沉默」導演方勵（右）現場回答觀眾問題。（記者王子涵／攝影）

被喻為「東方敦刻爾克」，記錄中國漁民壯舉的紀錄片「里斯本丸沉沒」，24日在舊金山圖書館舉行免費公映。導演、製片人方勵來到現場，回答觀眾的提問。

1942年，日軍武裝貨船「里斯本丸」載著1816名盟軍戰俘，途徑中國浙江舟山海域時被美軍潛艇擊沉。危急時刻，中國漁民不顧安危，冒著日軍的槍林彈雨出海營救，成功救下384名戰俘。

電影取自歷史真實事件。導演方勵是一名地球物理學家、海洋技術專家，著名電影製片人、編劇、導演。他與攝製組通過歷史調查，尋訪英、美、日、中核心當事人及後代，試圖接近中國舟山東極島附近海底30米處的二戰「死亡之船」里斯本丸的沉船真相。

里斯本丸沉沒後的70年裡從未被人找到，精通海洋探測的方勵在2016年首次探測時，發掘日本文獻上提到的沉船座標是錯誤的。隨即將搜索範圍擴大到全海域，最終找到了沉船。

「沉船位置只是水下30米，底下還有828名軍人的遺骸。我是做父親的，這個情感觸動我太深，這些人怎麼被歷史遺忘了。」方勵說，「我拍紀錄片的第一個衝動，就是想知道這些人是誰。」

據放映分享會主辦方之一的導演、記者周敏表示，為拍攝里斯本丸沉沒紀錄片，方勵不惜變賣房產。「在還原歷史真相的過程中，他還給世界的是溫暖和關懷。」

在周敏專訪方勵的影片中，方勵表示拍攝紀錄片最大的動力便是這些親歷者及家庭的故事。「因為它讓我痛，它讓我掉眼淚，它讓我放不下，所以我必須完成。」

方勵曾帶領十幾名陣亡盟軍將士的後裔，其中不少已經進入古稀之年，他們乘船來到沉船位置的上方，向親人道別和祭奠。一位陣亡英軍砲兵的家人說︰「殺戮不僅發生在戰場上，還對戰士的家庭造成永久的傷害。」

「里斯本丸沉默」導演方勵（右）現場回答觀眾問題。（記者王子涵／攝影）
「里斯本丸沉默」導演方勵（右）現場回答觀眾問題。（記者王子涵／攝影）
紀錄片「里斯本丸沉沒」在舊金山舉行免費公映。（主辦方提供）
紀錄片「里斯本丸沉沒」在舊金山舉行免費公映。（主辦方提供）

舊金山 圖書館 日本

上一則

王冬妮新書解讀祖父王賡的非凡人生

下一則

埋伏連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

延伸閱讀

第二屆長島詩會在SNFL圖書館舉辦 紀念詩人瘂弦

第二屆長島詩會在SNFL圖書館舉辦 紀念詩人瘂弦
「萬里千尋」紀錄片 導演張偉民揭秘張大千海外歲月

「萬里千尋」紀錄片 導演張偉民揭秘張大千海外歲月
金馬61╱大陸導演婁燁拿兩大獎 陸網讚金馬格局

金馬61╱大陸導演婁燁拿兩大獎 陸網讚金馬格局
埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪
台灣紀錄片國際發光「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎

台灣紀錄片國際發光「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
川普再次上任後，可能頒布旅行禁令，也可能加大限制留學生入境或工作簽證。不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大門口。（記者劉先進╱攝影）

北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元

2024-11-20 18:47
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
如抽中稀少的環保購物袋款式，可販售到25美元。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe's「神秘包」2024年回歸 限定版轉賣翻倍價

2024-11-18 20:12
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國