「里斯本丸沉沒」還原歷史 金山主圖書館免費公映

「里斯本丸沉默」導演方勵（右）現場回答觀眾問題。（記者王子涵／攝影）

被喻為「東方敦刻爾克」，記錄中國漁民壯舉的紀錄片「里斯本丸沉沒」，24日在舊金山 主圖書館 舉行免費公映。導演、製片人方勵來到現場，回答觀眾的提問。

1942年，日軍武裝貨船「里斯本丸」載著1816名盟軍戰俘，途徑中國浙江舟山海域時被美軍潛艇擊沉。危急時刻，中國漁民不顧安危，冒著日軍的槍林彈雨出海營救，成功救下384名戰俘。

電影取自歷史真實事件。導演方勵是一名地球物理學家、海洋技術專家，著名電影製片人、編劇、導演。他與攝製組通過歷史調查，尋訪英、美、日、中核心當事人及後代，試圖接近中國舟山東極島附近海底30米處的二戰「死亡之船」里斯本丸的沉船真相。

里斯本丸沉沒後的70年裡從未被人找到，精通海洋探測的方勵在2016年首次探測時，發掘日本 文獻上提到的沉船座標是錯誤的。隨即將搜索範圍擴大到全海域，最終找到了沉船。

「沉船位置只是水下30米，底下還有828名軍人的遺骸。我是做父親的，這個情感觸動我太深，這些人怎麼被歷史遺忘了。」方勵說，「我拍紀錄片的第一個衝動，就是想知道這些人是誰。」

據放映分享會主辦方之一的導演、記者周敏表示，為拍攝里斯本丸沉沒紀錄片，方勵不惜變賣房產。「在還原歷史真相的過程中，他還給世界的是溫暖和關懷。」

在周敏專訪方勵的影片中，方勵表示拍攝紀錄片最大的動力便是這些親歷者及家庭的故事。「因為它讓我痛，它讓我掉眼淚，它讓我放不下，所以我必須完成。」