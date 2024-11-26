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金山法醫辦公室3年前認錯屍體 終確認身分

編譯廖宜怡／綜合報導
三年前被舊金山法醫辦公室誤認的屍體身分終於獲得確認。圖為裝著死者骨灰的骨灰罈。（電視新聞截圖）
三年前被舊金山法醫辦公室誤認的屍體身分終於獲得確認。圖為裝著死者骨灰的骨灰罈。（電視新聞截圖）

一名男子三年在舊金山一家飯店內因吸毒過量死亡，法醫辦公室四個月前發現他們認錯了這具屍體，現在透過DNA檢測，終於確定了屍體的真實身分。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，過去三年一直被誤認是羅賓遜（James Robinson）的死者，本月12日已被確認是另一名男子克里辛格（Jacob Bruce Chrisinger）。為了糾正法醫辦公室這項錯誤，官員現在正在協助克里辛格的家人拿回克里辛格的骨灰。

根據紀事報獲得的一份新法醫報告，法醫辦公室已通知克里辛格的母親，她47歲的兒子是三年前去世的無名氏。

舊金山法醫辦公室發言人安琪拉‧葉（Angela Yip，音譯）說：「加州司法廳上周通知本法醫辦公室，他們已確認死者是克里辛格，本法醫辦公室也已在第一時間找到並通知了死者近親。在此，我們要對克里辛格的家屬表示誠摯的哀悼，並感謝司法廳對此案提供的協助。」

對於這起事件的最新發展，羅賓遜的家人表示鬆了一口氣，但也感到驚訝。

羅賓遜的女兒凱莉（Kylie Robinson）說：「哇，我沒想到他們能查出死者的真正身分，真是太神奇了。我很為他的家人感到高興。」

羅賓遜是一名經常流連於田德隆區的癮君子，於2021年被法醫辦公室宣布吸毒過量死亡。他的家人接受了法醫辦公室的說法，將遺體火化，從此不再從蘇拉諾縣前往舊金山探望羅賓遜。

直到今年7月，一名家庭友人在舊金山市中心發現羅賓遜還活著，凱莉才意識到法醫辦公室搞了一個大烏龍。

紀事報表示，這一系列不幸事件始於2021年5月7日，舊金山田德隆區一棟散房飯店Dahlia Hotel的一間房間裡發現了一具屍體。法醫調查員趕到現場，將屍體送往太平間。

法醫調查員後來在驗屍報告中表示，死者身分已經由飯員員工確認過了。報告稱，羅賓遜在前一晚與另一名男子同住在這個房間。凱莉認為，可能是飯店員工把父親和克里辛格搞混了。

在紀事報報導了這起錯誤事件後，法醫辦公室已更改了死亡鑑定的標準作業程序，其中一項改為只允許直系親屬、醫療機構或太平間服務機構對屍體進行視覺辨識。

三年前被舊金山法醫辦公室誤認的屍體身分終於獲得確認。圖為裝著死者骨灰的骨灰罈。（...
三年前被舊金山法醫辦公室誤認的屍體身分終於獲得確認。圖為裝著死者骨灰的骨灰罈。（電視新聞截圖）

舊金山 加州 檢測

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