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金山梅西百貨買家浮現 TMG Partners和Prado Group感興趣

記者王子涵／舊金山報導
舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy′s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵／攝影）
舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy′s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵／攝影）

假日購物季即將到來，舊金山梅西百貨Macy's）的傳統慶祝活動在上周按時返場。聖誕樹、滑冰場、精緻的櫥窗陳列，讓人們暫時消除了這一在舊金山經營超過百年的百貨即將關店的擔憂。與此同時，這片在市中心占地約40萬平方呎的建築群正在醞釀重新開發的計畫，包括新的零售、酒店和住宅將重新塑造市中心商圈。

負責出售梅西百貨地產的地產商Eastdil Secured表示，這塊地產吸引了多家本地開放商的興趣，但選擇過程尚未敲定。儘管梅西和地產商未透露潛在的買家信息，但舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）已確定了兩個感興趣的團體，位於舊金山的TMG Partners和Prado Group。

城市經濟與勞動力發展辦公室總監陶皮爾（Anne Taupier）表示，本地企業對於挽救聯合廣場和市中心有著極大興趣。

TMG發言人也確認，TMG是參與洽談的幾家公司之一，但稱對話仍處於初級階段。Prado Group對正在進行的談判不予置評。

梅西百貨2月間宣布，將關閉在聯合廣場的門店。該店是梅西公司歷史最悠久、規模最大的旗艦店之一。決定關店的消息給舊金山市中心的經濟復甦工作一記沉重的打擊。現任市長布里德（London Breed）曾努力讓梅西百貨留在聯合廣場。她表示，梅西百貨將保持營業直到找到買家。

根據市府規畫局的資料，梅西百貨地產位於一個「土地用途非常寬鬆的地帶，被允許高密度的開發」，包括商業、辦公、住宅、輕工業、藝術和娛樂等用途。而舊金山近年來正推動將空置商業地產改建為住宅的做法，並簡化了相關許可流程。

梅西改建為酒店的設想雖然被允許，但需要獲得授權，且要通過歷史建築委員會的審批。市府官員表示，若建築改建增加高度，將需要更深入的影響評估，尤其是對聯合廣場的陰影影響。

此外，梅西百貨是否將旗下高端百貨品牌Bloomingdale's（此前位於Westfield商場內）搬至該地產，還尚未得知。

聯合廣場商圈自疫情爆發後，失去了大量連鎖零售商，如H&M、優衣庫、Marshalls、Gap和Nordstrom，其出走後的大型零售空間至今仍在閒置。

梅西百貨的發言人曾表示，梅西的願景是「用為所有相關方帶來長期價值的方式，開發這一地點」，這包括城市和聯合廣場地區，並表示梅西仍在探索地產開發的可能。

紀事報獲得的電子郵件顯示，城市官員積極表達了與梅西和潛在開發商就該大型地產未來計畫的合作意願，並希望梅西百貨在重建後也保留一定的存在。

舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場...
舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy′s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵／攝影）

梅西百貨 舊金山 Macy's

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