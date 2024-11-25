灣區科技業瘦身 3年裁員4.9萬人

灣區科技公司三年內裁員超過 4萬9300 人。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，個人基因組學及生物技術公司23andMe已詳細說明了其在灣區 的裁員 計劃，而其他科技公司的裁員也使灣區九縣科技行業目前的裁員人數突破了4萬9千名大關。

最近幾輪裁員表明，科技和生物技術行業在尋找新的尖端市場的同時，仍在想方設法提高效率。

根據州就業發展部（Employment Development Department）發布的 WARN 通告，以下是灣區科技或生物技術公司最新裁員的詳細情況：

- 23andMe 將在灣區裁員 153 人，其中包括桑尼維爾（Sunnyvale）裁員 122 人，南舊金山 裁員 31 人。裁員計劃將於 2025 年 1 月 10 日進行。

- 利用人工智慧技術提供 「盒裝醫生 」（doctor-in-a-box）初級保健解決方案的 GoForward 公司已永久停止運營，導致舊金山裁員 89 人。裁員發生在 11 月 12 日。

- 系統軟體和數據管理公司 Veritas Technologies 將在聖塔克拉拉（Santa Clara）裁員 50 人。裁員計劃於 12 月 2 日進行。

在 2022、2023 和 2024 年，以及當前科技行業裁員潮期間，根據本新聞機構對數百封寄給州 EDD 的 WARN 信件的審查，科技公司已披露計劃在灣區裁減超過 4萬9300 個工作崗位。