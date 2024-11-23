監管LGBTQ教學內容 庫比蒂諾學區學委會議全數通過

超過百人參加了庫比蒂諾聯合學區21日晚的學委會議，學委會當晚全票通過採納BP 6144，對有關爭議議題的教學內容制定指導方針和監管。（受訪者提供）

庫比蒂諾聯合學區 （Cupertino Union School District，CUSD）21日晚間舉辦學區委員會，會中全數通過採納「BP 6144」，這是一項針對有關爭議議題的教學內容制定指導方針和監管的條款。會有此投票案，主要是因為今年8月有一名跨性別 教師主動向四、五歲過渡幼稚園（Trasitional Kindergarten，TK）學生介紹性別認知話題，引發家長譁然，家長們才積極向學區提出這項監管訴求。

TK班跨性別老師 課程惹議

事件發生在今年8月中旬，小孩剛入學就讀庫比蒂諾Dilworth小學TK班的華人家長發現，在主動表態認知為「They」的跨性別老師所負責的教室內，有關於同性戀、跨性別內容的裝飾、畫報、書籍等，家長還從孩子口中得知，該名老師會討論性別認知話題，並在穿衣遊戲中鼓勵男孩穿裙子。

家長們最早在庫比蒂諾聯合學區8月22日會議上提出這個事件，隨後正式提交投訴，其中要求學區採納「BP 6144」。也有不少家長幫小孩轉學了。涉事的TK老師9月中被暫時停職，接受調查。自此事件開始引起更廣泛的關注，且被多家主流媒體報導，同時參加學委會議的人愈來愈多，其中有以庫比蒂諾教育協會（Cupertino Education Association，CEA）為首的跨性別教師支持者，也有愈來愈多不同社區的人加入TK班家長陣營。

會議開始前，支持適齡教育一方在場外舉著「爭議遠離課堂」、「性教育必須適合年齡」、「課堂上不應有激進主義」等標語。（記者葛歆睿 / 攝影）

周四晚間會議開始之前，就有大批人潮在場外舉牌示威。有一方是支持適齡教育，舉著「爭議遠離課堂」、「性教育必須適合年齡」、「課堂上不應有激進主義」等標語的家長陣營；另一方則是教師工會動員來的「跨性別教師支持者」，他們舉著「保護LGBTQ 學生和教師安全」、「LGBTQ生命不是爭議」、「身分不是爭議」等標語。

華人家長：性教育應適齡

華人家長Minna Xu的小孩曾在CUSD讀書，現已升入高中，但仍然關注此事。她認為，性教育應該是適齡的，而不是任由老師決定，這次家長們都來支持學區通過BP 6144，用合理合法的手段保證課堂上不會出現這些爭議性話題。

「BP 6144通過以後，教師在課堂上教授有爭議的內容，可以在公開的學區會議上，放在台面上討論，被公平、公正、透明的裁定，家長也可以發表意見」，她說：「如果老師想教什麼就教什麼，家長就沒有參與權，是非常不合適的。」

聖荷西東部富蘭克林-麥金利學區（Franklin-McKinley School District）的學委庫柏（Marc Cooper）亦到場支持家長。他表示，家長應該有權參與這種對話，但現在加州和一些政客的議程正試圖不讓家長知道所教的內容。「我自己也是家長，如果你和我的女兒們談論關於改變性別，但沒有告訴我，我會很生氣。所以我完全理解今晚這些家長們的焦慮和沮喪。」

父母來自台灣的跨性別人士林小姐表示，在四歲時就有了性別認知，但成長環境中沒有相關的討論，一直活到30多歲才真正成為自己。她說，「家長在性別認知議題上保護自己小孩，到底是出於恐懼，怕他們成為LGBTQ，還是擔心他們成為LGBTQ後遭到歧視？如果是後者，只有一個更包容的環境才能保護所有人。」

當天有100多人參加會議，Dilworth小學TK班跨性別教師和LGBTQ權益支持者的和適齡教育支持者就站在彼此之間。（記者葛歆睿 / 攝影）

跨性別者：應及早獲理解

Robb Zimmerman有兩個小孩在CUSD讀書，其中一個的性別認知是「非二元」的。他認為自己小孩和TK老師的遭遇，反映了學區對待LGBTQ群體的方式存在問題，「他們的性別多次被錯誤地對待，被另類對待了，被告知不能與班上的一些孩子成為朋友，因為他們必須是男孩或女孩。他們不可能兩者都不是。這是非常困難和令人失望的。」

Zimmerman表示，性別表達不是爭議話題，沒有所謂的適合認識自己性別的年齡，希望自己的小孩在成長和理解性別的過程中，得到過涉事TK教師那樣的支持。而BP 6144是否通過，都不會解決學區的問題，只會讓LGBTQ學生的家長感到不安，而另一些希望利用該規定的家長，也不會獲得他們所尋求的影響力和權力。

當晚，雙方超過百人參加了會議，80多人在公眾評論環節發言，華人家長的數量比以往幾次明顯增加。最終四名學委全票通過採納BP 6144。

小孩曾就讀於CUSD的華人工程師Tony Guan表示：「看到更多家長親自上台發言，比預期的要給力很多，這是庫比蒂諾家長們聯合起來取得的勝利。」他提醒，接下來還要成立工作組，提出具體實施方案，需要持續關注和參與，不能掉以輕心。

CEA主席Kai Brown在會議上說：「應該在爭議問題的教學中保護各方，確保公平、全面、誠實和公正的學習方式，但誰來決定爭議是什麼，以及應該如何教學？它不能妨礙教師教授這些問題的能力，和學生學習理解這些問題、擁有批判思維、並成為全球貢獻者的權利。」她還提出，希望學委會和學區在BP 6144通過後，保證教師對如何實施行政法規提出意見。