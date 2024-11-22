僑教中心Story Time 潘芷琳分享兒童「打招呼」心理

金山灣區僑教中心「Story Time」故事時間11月14日邀請臉書粉專「蒙特梭利媽媽在北加」蒙特梭利教育推廣者潘芷琳（Jocelyn Pan） 帶來新作兒童人際關係繪本「我不是故意不打招呼」。（主辦單位提供）

金山灣區 僑教中心「Story Time」故事時間，14日邀請臉書 粉專「蒙特梭利媽媽在北加」蒙特梭利教育推廣者潘芷琳（Jocelyn Pan） 帶來新作兒童人際關係繪本「我不是故意不打招呼」，以蒙式教養分享幼童面臨的心境。潘芷琳會後與在場家長開啟蒙式教育座談，回答家長在幼兒教育上面臨的問題。

潘芷琳畢業於靜宜大學社會工作與兒童少年福利學士、美國華盛頓州 大教育領導碩士。對幼兒教育懷抱熱情下，她考取AMI國際蒙特梭利認證教師和PDA 正向教養家長講師認證。曾在灣區開設Ms. Pan Montessori托育中心，推廣蒙特梭利尊重孩童內心與成長的教育方針。

「我不是故意不打招呼」繪本發想與文案構思為潘芷琳，圖片設計則是她的妹妹潘唯安。潘芷琳表示，繪本講述較為害羞與敏感的孩子面臨要向陌生人打招呼的複雜心境。亞洲文化影響下，不打招呼的孩子被視為不禮貌，但卻沒有正視孩童所面臨的困境。她希望藉由繪本讓家長們不要太在意外界的觀感，而強迫孩子要打招呼，應該了解孩童的感受，尊重孩童因為緊張或其他因素而無法回應。

潘芷琳會後舉辦座談會，並仔細地聆聽家長們教育遭遇的問題。故事時間志工們則帶領完成感恩節火雞頭飾，活動行程滿檔。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，「Story Time」從2023年開始，經過兩年多的時間，已成為所有灣區台裔家長與幼兒寶寶的交流園地，除了「Story Time」活動時間外，開館時間都歡迎家長帶寶寶、小朋友到圖書館，也歡迎家長加入志工行列。