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北加留台僑生聯誼會 捐贈4千助學金

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州留台僑生聯誼會11月15日捐助在台僑生助學金4,000美元， 支持在台灣有需要的僑生。（主辦單位提供）
北加州留台僑生聯誼會11月15日捐助在台僑生助學金4,000美元， 支持在台灣有需要的僑生。（主辦單位提供）

加州留台僑生聯誼會15日捐助在台僑生助學金4000美元， 支持在台灣有需要的僑生。北加州留台僑生聯誼會會長譚益才、副會長鄒尚文、毛小苓及多位理事包括袁美河、張寶琴及財務長丘培英等出席，金山灣區僑教中心主任莊雅淑代表中華民國僑務委員會接受此捐款。

譚益才表示，北加州留台僑生多來自越南、印尼、緬甸。他自己在台求學時受到許多幫助。大家都很感念台灣，希望回饋。現在有能力助人時，回饋給予在台僑生鼓勵及協助，「僑委會就是我們的家。希望藉由這次捐款，發揮拋磚引玉的作用，激發僑社對留台僑生的重視及協助。」

莊雅淑表示，感謝北加州留台僑生聯誼會長期捐助在台僑生獎助學金，讓僑生求學期間能有實質的幫助。她說，僑委會推動僑生政策已一甲子，成功為台灣為僑居地培育無數人才。畢業僑生無論是留台發揮所長，或是回到僑居地貢獻當地社會，都成為堅定的友台力量。

鄒尚文、毛小玲表示，為飲水思源及扶持在台求學之僑生學弟學妹，自2000年起設立「在台優秀僑生獎學基金」，獎勵在台學業優秀僑生。2009年起增添「在台清寒僑生助學金」，幫助及鼓勵清寒學弟妹努力向學，每年籌捐的金額請僑委會安排審核分發。

袁美河表示，僑生獎助學金是北加州留台僑生聯誼會的心意，希望讓更多僑生人才在台灣安心念書，完成學業實現理想。聯誼會是一個溫暖的大家庭，也期待尚未歸隊僑生同學速與聯誼會聯絡。

北加州留台僑生聯誼會是舊金山灣區唯一留台僑生聯誼組織，1998年由譚益才聯絡多位移居舊金山灣區的熱心僑生學長一同發起創立，每年捐助助學金以實際行動支持僑委會僑生政策，為台灣僑生的未來發展貢獻一份力量。

北加州留台僑生聯誼會11月15日捐助在台僑生助學金4,000美元， 支持在台灣有...
北加州留台僑生聯誼會11月15日捐助在台僑生助學金4,000美元， 支持在台灣有需要的僑生。（主辦單位提供）
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北加州留台僑生聯誼會11月15日捐助在台僑生助學金4,000美元， 支持在台灣有需要的僑生。（主辦單位提供）

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