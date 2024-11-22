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勇士新秀波傑姆斯基「撞牆」 格林笑罵媒體

記者劉先進／舊金山報導
上賽季入選新秀第一陣容的金州勇士菜鳥波傑姆斯基數據暴跌，撞上「新秀牆」，隊友格林（左上）為他辯護。（記者劉先進／攝影）
上賽季入選新秀第一陣容的金州勇士菜鳥波傑姆斯基數據暴跌，撞上「新秀牆」，隊友格林（左上）為他辯護。（記者劉先進／攝影）

上賽季入選新秀第一陣容的金州勇士菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）數據暴跌，撞上「新秀牆」。勇士20日晚輕取亞特蘭大鷹隊的賽後記者會上，隊友格林笑罵媒體，為隊友辯護撐腰：「他努力解決的問題是你們的錯。」

勇士本賽季依靠格林、柯瑞和一幫年輕人的發揮，利用深度側翼，對持球者瘋狂施壓，打出聯盟第四的百回合防守效率。20日晚更是輕鬆戰勝鷹隊，戰績飆升到西區榜首。但關於新秀波傑姆斯基的質疑卻不絕於耳。

考慮到湯普森遠走達拉斯獨行俠，波傑姆斯基潛力頗大，理應獲得更大戲份，知名體育媒體ESPN的賽季初百大球星排名，將他放在78名。勇士東主拉柯布（Joe Lacob）稱他為神來之筆和未來的全明星。今年夏天，在有關全明星球員喬治（Paul George）和馬爾卡寧（Lauri Markkanen）的交易談判中，球隊認為他是紅線、為非賣品。

賽季初的比賽內容，卻讓人大跌眼鏡。波傑姆斯基上季場均9.2分5.8籃板3.7助攻，抄截0.8次，但本賽季7.5分4.6籃板3.3助攻，抄截0.9次。在上場時間增加2.2分鐘的情況下，除了抄截外，其他數據全面下滑，三分球命中率更是從38.5%跌到慘不忍睹的20.8%。

20日賽後，對於隊友波傑姆斯基表現掙扎的問題，格林笑著調侃說：「他努力解決的問題是你們的錯。」這話讓在場記者會一陣微笑。

格林解釋說，波傑姆斯基給自己施加了太大的壓力，以至於無法出手投籃，他陷入了自己的思維中。「這沒有必要，因為他的特長是在球場上做其他事情…有些人承受著這種壓力，他們必須投籃，因為這是他們的工作。如果你不必承受這種壓力，根據我的經驗，就不要給自己施加這種壓力。」他表示，波傑姆斯基需要像勇士隊相信這位二年級新秀一樣相信自己。

勇士20日晚輕取鷹隊。（記者劉先進／攝影）
勇士20日晚輕取鷹隊。（記者劉先進／攝影）
上賽季入選新秀第一陣容的金州勇士菜鳥波傑姆斯基（如圖）數據暴跌，撞上「新秀牆」，...
上賽季入選新秀第一陣容的金州勇士菜鳥波傑姆斯基（如圖）數據暴跌，撞上「新秀牆」，隊友格林為他辯護。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 亞特蘭大

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