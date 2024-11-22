漁人碼頭搶劫Uber車逃避追捕 男子被定罪

舊金山地檢長謝安宜表示，48歲的男子格雷沙姆在漁人碼頭劫持Uber司機，經過陪審團審判後定罪。他被判犯有劫車罪、逃避警員追捕罪，以及向警員提供虛假資訊罪。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜21日表示，48歲的男子格雷沙姆（Jason Gresham）在漁人碼頭劫持Uber司機。經過陪審團審判後將其定罪。他被判犯有劫車罪、逃避警員追捕罪，以及向警員提供虛假資訊罪。

根據2024年1月21日淩晨庭審中提供的證據和其他證詞，受害者是一名Uber司機，正在漁人碼頭的酒店等候預定前往機場的乘客。格雷沙姆打開受害者汽車副駕駛的車門，身體探入車內，要求受害者載他一程。受害者拒絕時，他向受害者展示了一個閃亮的尖狀物體，並要求受害者離開車輛，否則他將「毆打」受害者。受害者立即下車，格雷沙姆翻過中控台，坐到駕駛座上，逃離現場，駛向海灣大橋。受害者隨即報警。

金山警員根據受害者描述進行追捕，看到其車輛、並確認車牌後，立即打開警燈和警報器，試圖攔截車輛。但格雷沙姆沒有聽從指令，繼續沿80號公路向東行駛。最終，來自屋崙 的加州 高速公路巡邏隊接管追捕行動，但格雷沙姆再次拒絕聽從巡警的命令靠邊停車。他駕車以每小時65至90哩的速度行駛40分鐘，躲避執法人員的追捕，最終在委利賀的一個死胡同停車場停了下來。格雷沙姆被拘留後，提供了虛假姓名和出生日期。

12月4日，法官將針對此案進行加重情節審理，並決定格雷沙姆的量刑。謝安宜表示，感謝陪審團的服務，也要感謝警局和公路巡警為安全逮捕格雷沙姆所做的努力。