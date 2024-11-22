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山景城理髮師涉多起性侵案 棄保潛逃

記者葛歆睿／山景城報導
34歲的奧爾拉被指控性侵犯兩名男子，包括綁架其中一人。奧爾拉最初於8月下旬被捕，在支付了25萬元的保釋金出獄，之後棄保潛逃。（聖塔克拉拉地檢處提供）
34歲的奧爾拉被指控性侵犯兩名男子，包括綁架其中一人。奧爾拉最初於8月下旬被捕，在支付了25萬元的保釋金出獄，之後棄保潛逃。（聖塔克拉拉地檢處提供）

聖塔克拉拉縣地檢處日昨表示，山景城一名理髮師被指控犯有多起性侵犯案，作案過程中受害者失去知覺。但他棄保潛逃，目前是逃犯。

34歲的嫌犯奧爾拉（Franklin Enrique Sarceno Orla）被指控性侵犯兩名男子，包括綁架其中一人。奧爾拉最初於8月下旬被捕，在支付了25萬元的保釋金出獄，之後缺席出庭。

警方稱，奧爾拉已經逃跑，他的山景城公寓空無一人。

7月份，一名男子表示，他在與奧爾拉喝酒後醒來時受傷並感到頭暈。警方對此展開了調查，並在法醫檢測後確認遭到性侵。

第二名受害者告訴警方，嫌犯是他的理髮師，他在和他一起喝啤酒時失去了知覺。

警方獲得的證據顯示，自2018年以來，奧爾拉可能襲擊了至少20名不同的男子。

當局正在確認受害者身分，並敦促潛在受害者聯繫醫生接受性傳染病檢測。

任何認為自己可能受害的人，請致電650-903-6618，聯繫山景城警察局，或給偵探Lauren Riffel、偵探Guillermo de Lira發送電子郵件。

如果奧爾拉被捕並被定罪，他可能將面臨終身監禁。

檢測 棄保

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