亞馬遜推「Amazon Haul」服務 主打20元以下購物

「Amazon Haul」用戶可在亞馬遜搜索Haul打開界面。（亞馬遜官網）

近日，亞馬遜 （Amazon ）推出全新購物功能「Amazon Haul」，為消費者提供高性價比的商品和簡化的購物體驗。這項服務主打20元以下的低價商品，涵蓋時尚、美容、家居裝飾、電子產品等多個類別，為預算 敏感型消費者提供了更便宜實惠的選擇。

亞馬遜全球銷售合作夥伴服務副總裁梅塔（Dharmesh Mehta）通過亞馬遜官網表示：「客戶希望以實惠的價格找到好產品、Amazon Haul就是為了滿足這一需求而設計的。目標是讓購物變得更加簡單、有趣，同時提供值得信賴的保障。」

Amazon Haul平台上的商品大多價格在10元以下，部分商品起價僅為1元。典型商品包括售價2.99元的修眉工具套裝、3.21元的觸屏手套以及4.99元的廚房燒烤鉗。訂單滿50元享5%折扣，滿75元享10%折扣，為購物增添更多實惠。

此外，訂單金額超過25元的用戶可享免費配送服務。對於價格超過3元的商品，亞馬遜提供免費退貨，用戶可在全美8000多個退貨點完成無憂退貨。

Amazon Haul通過獨立的搜索、購物車和結帳功能，為用戶提供與常規亞馬遜平臺截然不同的購物體驗。作為測試版的一部分，亞馬遜表示，將根據使用者回饋進一步完善服務體驗，並計畫在未來幾個月內逐步擴展其產品範圍和功能。

在配送服務上，與Prime快速配送服務不同，Amazon Haul滿足了消費者對低價商品的需求。這些商品需要一到兩周的配送時間。