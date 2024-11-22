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金山保障「安全購物」盜竊案同比降40% 將部署更多警員

記者王子涵／舊金山報導
年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy’s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵／攝影）
年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy’s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）21日在市中心The Marker酒店，宣布啟動年度「安全購物」倡議，以增強在年底假日購物季的公共安全保障。計畫包括部署更多巡邏警員和社區大使，確保居民和遊客在市中心安全的購物體驗。

出席活動的包括市長布里德、聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）首席執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）、公共安全官員以及商業領袖。根據市長辦公室聲明，舊金山市犯罪率已持續大幅下降。截至今年，城市內盜竊案件數量同比下降40%，而包括聯合廣場在內的中央警區犯罪率下降更為顯著，財產犯罪減少46%，偷竊案件下降51%，暴力犯罪下降9%。

「在警局和市府公共安全團隊的努力下，舊金山的犯罪率達到了十年來的最低點，」布里德表示。「假日季對全市零售商和小商業都至關重要。我們正利用各種辦法防範和制止犯罪，確保人們在聯合廣場工作、遊覽或購物時感到安全。」

安全購物倡議除增加巡邏警員外，還將關閉部分街道，限制車輛交通等措施，保護行人安全。此外，停車場的巡邏工作也將得到增強。

去年，布里德爭取到1700萬元的州府撥款，用於打擊有組織的零售盜竊犯罪。其中1500萬元資助警局和地檢長辦公室的工作。這筆資金還用於安裝超過300個自動車牌讀取器，覆蓋全市100個路口，以威懾和打擊犯罪活動。

警察局長史考特（Bill Scott）表示，警員將駐守在聯合廣場的各個角落，確保每個人都能享受安全愉快的體驗。

安全購物倡議是布里德振興聯合廣場商圈計畫的一部分。今年6月，市長辦公室還推出了「HEART」計畫，針對酒店、藝術、零售和旅遊業投入資金，其中包括400萬元用於在聯合廣場等地區部署更多社區安全大使。

舊金山市中心的商業空間空置率仍高達37%，聯合廣場商圈尤其遭受重創，多處核心商業地產仍沒有新商家入駐，但一些年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy’s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。去年，聯合廣場吸引了超過160萬遊客，今年的活動還將新增由Another Planet Entertainment提供的免費戶外音樂會。

「聯合廣場不僅是購物目的地，更是舊金山的心臟，」聯合廣場聯盟執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）說，「我們與市府合作，確保每個人在假日期間都能感到安全和受歡迎。」

舊金山公園與娛樂部總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）讚揚此次多方合作：「聯合廣場在假日季最為光彩耀人，歸功於我們共同對安全和社區的承諾。」

布里德呼籲市民和遊客支持當地商家並享受節日氛圍：「從燈光秀到溜冰場，聯合廣場為每個人提供了獨特的假日體驗。」

年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy’s...
年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy’s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵／攝影）

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