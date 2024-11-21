加州獲聯邦2億撥款 翻新公路改善通勤

美國運輸部向加州撥款2.03億元，以協助改善交通。（取自加州交通廳官網）

加州 交通廳（Caltrans）20日宣布，美國運輸部（USDOT）透過國家重大多式聯運貨運和高速路項目（INFRA）計畫，向加州撥款2.03億元。通過美國101號高速公路和99號州際公路的翻新項目，杜拉瑞縣(Tulare County)和灣區的旅客將體驗到更順暢的貨運和更便利的自行車和行人通行。

「基礎設施投資 和就業 法案」（IIJA）資助了這些撥款。其中撥款1.05億用於在紅木城建設US-101/SR-84立交項目，撥款9800萬用於在杜拉瑞縣建設SR-99/Paige Road項目。

州交通廳廳長塔瓦雷斯（Tony Tavares）表示，聯邦合作夥伴的這項投資將有助於州和當地利益相關者繼續履行承諾，縮短通勤時間，提高安全性，改善中央谷地和灣區內的貨物運輸。這些項目將為通勤者、步行者和騎自行車者提供更順暢、更安全的道路，並促進州內及州外貨物的有效流動。

紅木城SR-84和US-101交界處將新建一個立交橋，包括新的上下匝道、信號燈控制的交叉路口以及新的I、II和IV級自行車道。這些設施建成後，將有助於改善交通流量，提高卡車進出紅木城港的貨運效率。杜拉瑞縣SR-99的改善工程包括在佩奇大道（Paige Avenue）新建多車道環形交叉路口、新建菱形交叉路口以及為行人及自行車騎行者安全穿越道路而修建的緩衝道。這兩個項目均符合州交通廳和美國運輸部在提高安全性、經濟繁榮、公平性和環境可持續性方面的優先事項。

INFRA撥款是美國運輸部年度競爭性項目之一，旨在資助對全國或地區有重要意義的項目，提高農村和城市地區貨運和客運的安全性、效率和可靠性。IIJA也被稱為「兩黨基礎設施法」，這是一項對國家基礎設施的投資，旨在提高美國能源、水、寬頻和交通系統的可持續性和彈性。自2021年11月通過以來，加州已獲得超過460億的聯邦基礎設施資金。其中包括用於升級該州道路、橋樑、鐵路、公共交通、機場、電動汽車充電網路、港口和水路的資金。僅這筆資金就創造了超過8萬7000個就業崗位。