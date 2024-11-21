滑雪季將至 太浩湖最大雪場批准擴建

太浩湖最大雪場獲批准擴建。（取自Palisades太浩滑雪村網站）

太浩湖所在的普萊賽縣政府19日晚間會議上，縣議會一致通過了備受爭議的Palisades太浩滑雪村的擴建計畫，這讓滑雪愛好者對即將到來的雪季充滿期待。

這個項目將在奧林匹克山谷現有的停車場區域建造全新的滑雪村，包括850個住宿房間、1500間酒店客房、30萬平方呎的商業空間，以及300個滑雪區員工專用住房，新增3000個停車位，並增設新的娛樂設施，如餐廳和影院等。

Palisades太浩滑雪村營運總裁奧蘭（Amy Ohran）表示，這項發展計畫是提升滑雪村的基礎設施，以應對不確定的天氣條件並提升遊客的體驗：「我們必須多樣化的行動，以更好地應對冬季天氣的不穩定性。我們需要以一種既尊重滑雪文化、又能滿足當下遊客需求的方式而前進，確保未來發展的韌性。」

該計畫已醞釀13年，雪場擁有者、位於科羅拉多州 的Alterra公司此前提出的方案規模更大，但經過多次修改，縮減至目前的版本。今年早些時候，原本計畫中的9萬平方呎的室內水上樂園，因社區反對而被取消。

滑雪者對於滑雪村的升級也充滿期待。一名年長的支持者在會議中發言：「如果這個深思熟慮、平衡的項目還不適合太浩，那還能有什麼項目適合？」

Palisades滑雪村承諾採取多項措施以減輕對交通和環境的影響，包括資助公共交通項目、增加微交通系統，以及在奧林匹克山谷建設新消防站。從去年冬季實施的停車預約制度，據稱減少了2萬2000次車輛往返次數。

然而，這項計畫也引發了當地居民和環保團體的反對。他們擔心滑雪村的擴建將帶來更多交通擁堵、水資源壓力，以及延長野火疏散時間。「這關乎太浩未來的走向。」環保組織Sierra Watch執行董事莫爾斯（Tom Mooers）表示。他認為該計畫「過於龐大，無法推進。」

儘管存在反對聲音，但縣議會認為，項目對當地經濟將產生積極影響，縣議員蘭登（Shanti Landon）說：「我真心相信，整個社區都將從中受益，」