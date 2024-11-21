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方文思勝選席位不想要 納稅人埋單新選舉

編譯組╱綜合報導
方文思同時贏得國會議員和加州議員選舉。他的加州議員席次將舉行特別選舉。(取自方文思競選網站vincefong.com)
方文思同時贏得國會議員和加州議員選舉。他的加州議員席次將舉行特別選舉。(取自方文思競選網站vincefong.com)

根據媒體CalMatters報導，儘管聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）共和黨人方文思（Vince Fong）參加了今年秋季的州眾議員選舉，但他並不想贏得這個席位，畢竟，他已在今年早些時候出發去國會工作，擔任聯邦眾議員，並打算留在美國首都。

雖然方文思在自己州眾議員選舉中為他的對手背書，但選民還是選擇了方文思為州眾議員，且由於他兩次出現在同一張選票上，選民們也再次選擇他當選國會議員。據最後統計，方文思在州議員席位上獲得超過3萬3000張選票，超過共和黨人威爾（Ken Weir）。

現在，由於方文思 「贏得 」了他的州眾議員競選，寇恩（Kern）和杜拉瑞（Tulare）兩縣的加州32選區的納稅人，最終將為填補方文思不再想要的席位，而舉行的特別選舉支付數十萬元。

對於加州選民和納稅人來說，好消息是今年9月，紐森（Gavin Newsom）州長簽署第1784 號法案，防止候選人同時出現在同一選票上，有望避免今後出現類似混亂局面。

去年冬天，來自貝克斯菲（Bakersfield）的共和黨人、前眾議院議長、聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）在共和黨黨團內部激烈爭鬥後辭職。方文思是麥卡錫的長期追隨者，曾擔任麥卡錫的地區主任。他宣布將在麥卡錫的支持下競選其導師的席位。

但此時，自2016年以來一直擔任加州眾議員的方文思已經提交文件，宣布參加3月份的州眾議員初選。於是民主黨加州州務卿韋伯（Shirley Weber）提出動議，試圖阻止方文思出現在國會議員的選票上。

方文思在沙加緬度的高級法院向韋伯提出質疑，Shelleyanne Chang法官駁回韋伯的請求，韋伯提出上訴，但第三上訴法院（3rd District Court of Appeal）維持Chang的裁決。

作為回應，民主黨州眾議員、聖塔克魯茲（Santa Cruz）縣前選舉主任沛樂林（Gail Pellerin）和她的同事們提出了AB 1784法案，明確禁止一名候選人同時尋求兩個席位。該法律還設立一個程序，允許候選人正式退出一項競選，參加另一項競選。

今年5月，方文思贏得麥卡錫剩餘任期的特別選舉，該任期將於明年1月結束，因此他必須在今年11月再次參選，以在國會再任職兩年。

現在，紐森將不得不在兩縣舉行特別選舉，以填補方文思的眾議員席位，最早可能在明年3月份舉行。

沛樂林說，當地納稅人通常需要為每名登記選民花費約4美元來舉行一次性的特別選舉。這意味著至少要花費120萬美元，因為截至2月份，方文思的選區約有30萬5000名選民。

眾議員 麥卡錫 加州

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