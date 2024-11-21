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聖荷西希爾頓西嘉酒店 申請破產保護 阻止拍賣

編譯林思牧╱綜合報導
聖荷西希爾頓酒店申請破產保護阻止拍賣。(取材自谷歌地圖)
聖荷西希爾頓酒店申請破產保護阻止拍賣。(取材自谷歌地圖)

聖荷西市中心的希爾頓酒店是灣區的一個地標，有些華人的親友曾在這裡住宿過。可惜它又向法院申請破產保護，幸好酒店的營運還是正常進行。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，位於南市場街170號的聖荷西希爾頓酒店(Signia by Hilton San Jose)，三年內第二次申請破產保護。破產法院紀錄顯示，業者實體在預定拍賣該酒店之前根據破產法第11章（Chapter 11）申請了破產程序。業主之一的賀伯德（Sam Hirbod）說：「酒店將按照原來的方式營運，客人不會注意到有任何差異。」

此次破產保護申請是這家擁有541間客房的酒店是灣區最大的酒店之一。這家備受矚目酒店與貸款方BrightSpire Capital之間，存在財務衝突的最新明顯跡象。追蹤加州住宿市場的阿特拉斯飯店集團（Atlas Hospitality Group）總裁雷伊(Alan Reay)指出，像這家希爾頓一樣主要為商務住宿設立的酒店生意仍然落後，是遠距辦公以及商務會議和大會（conventions）減少的綜合結果。

截至2024年7月，BrightSpire為該飯店提供了總計約1億6530萬元的融資方案。然而，違約僅涉及整個融資方案的一部分。一筆總計約1500萬元的初級貸款被拖欠。BrightSpire已提出違約通知，並安排對該房產進行拍賣，這可能會導致該酒店變成「喪失抵押品贖回權」（foreclosure）。BrightSpire在拍賣文件中表示，到目前為止未償還債務總額約為1億3900萬元。

賀伯德表示，申請破產保護的目的是為了阻止拍賣，讓他們有時間獲得酒店所需的融資，目標是取代目前的貸款機構BrightSpire。鑑於困難時期已經過去，而且酒店已經進行了翻新和重新定位，BrightSpire想獲得酒店的所有權。」

破產 拍賣 貸款

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