經濟、法規、行業…多因素釀完美風暴 灣區創投業陷困

長期推動灣區科技業發展的創投業陷入困境，2023年是創投業自2011年以來收益最差的一年。（取材自聖荷西市府官網）

長期推動灣區 科技業發展的創投業（venture capital）陷入困境，2023年是創投業自2011年以來收益最差的一年。

SFGATE報導，長久以來創投業一直是灣區主導產業的關鍵動力。幾十年來，財力雄厚的矽谷投資 者向舊金山半島各地的有前途科技新創公司，動輒投入數百萬元的注資。它們中有些徹底失敗，有些則完全重新調整了我們的生活方式。但現在，這些基金經理人卻陷入了歷史性的困境。

過去幾年，經濟狀況、監管法規和行業因素的完美風暴，阻礙了科技新創公司的「出頭」（exiting），即透過收購（acquisitions）或股票上市（going public）來套現（cashing out）。由於他們的工作是投資新公司，觀察它們的成長，然後為資助者提供出頭時的回報，這種停滯給創投家帶來了沉重的壓力。

根據產業追蹤機構Pitchbook向SFGATE提供的數據，2023年是創投公司自2011年以來利潤最差的一年。

事實證明，首次公開募股IPO、私募股權收購和合併現在都很難實現，這使得創投公司很難收回資金。高利率阻礙了私募股權收購。科技公司IPO的景況越來越差，現在的速度甚至比大衰退（Great Recession）和網路泡沫崩潰（dot-com crash）時期還要緩慢。

聯邦政府的反壟斷監管大幅度地冷卻了併購活動。Pitchbook的數據顯示，創投業的獲利能力急劇下降。就在三年前，IPO市場還打破了紀錄。2021年一系列備受矚目的科技公司上市，為創投公司帶來了巨額回報。那是一個繁榮時期；即使在支出龐大的情況下，創投業當年向投資人返還的資金也多於投注的資金。

但到了2023年，命運發生了逆轉。創投公司的投資比回收多出600億元，投入金額高達860億元，但回收僅260億元。這是自1998年Pitchbook開始收集資料以來最大的赤字。