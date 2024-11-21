灣區有雨 聖荷西消防局提醒安全駕駛

聖荷西消防局發布雨中駕駛安全指南。（聖荷西市政府提供）

一股強大的大氣河流本周將為灣區 帶來顯著的降雨和強風。面對惡劣天氣，聖荷西 消防局提醒所有駕駛人，在雨天駕駛時務必提高警惕，採取必要的安全措施。據統計，潮濕路面每年在美國導致超過86萬起交通事故，雨中駕駛需要特別的專注和耐心。

消防局呼籲駕駛人士在雨天駕駛時，確保車輛處於良好的狀態。出行前，檢查雨刷是否運作正常，確保前燈、尾燈、轉向燈都能正常使用，同時留意胎壓和胎面狀況。胎面磨損嚴重的輪胎會顯著降低抓地力，在濕滑路面上尤為危險，因此駕駛前的檢查至關重要。

駕駛時務必打開前燈，這是提高能見度的重要手段，同時也是加州 法律的強制要求。根據加州規定，凡是在惡劣天氣下使用雨刷時，必須打開前燈。這不僅可以幫助駕駛者看清前方路況，也更容易被其他車輛注意，從而減少事故風險。

在雨天駕駛時，與前車保持足夠的安全距離尤為重要。在大雨中，這意味著平時的車距至少要加倍。安全的跟車距離可以為駕駛者預留更多的反應時間，從而有效應對突發狀況。

行車過程中應盡量降低車速，以減少因濕滑路面導致車輛打滑的風險。通常建議在雨天將車速降低約三分之一，尤其是在長時間乾旱後初次降雨的情況下。雨水會與道路上的油脂混合，形成異常濕滑的表面，對車輛的牽引力造成極大影響，因此更需格外小心。

駕駛時避免突然加速、急剎車或猛打方向盤。溫和的操作有助於維持車輛的平衡和穩定，在濕滑的路面上尤其重要。此外，巡航控制系統在雨天使用時可能干擾車輛對打滑的應對能力，因此建議關閉巡航控制系統，以便駕駛者全神貫注於路況，隨時調整車速和方向。

遇到積水路段時，應謹慎避開。如果積水已經覆蓋了道路標誌或路沿，可能意味著水深已經超過安全駕駛範圍，這時應選擇掉頭繞行。積水中行駛不僅可能導致車輛失控，還可能對發動機或其他關鍵部件造成損害。

如果車輛在行駛中因濕滑路面失去牽引力，駕駛者需要保持冷靜，不要急踩剎車或猛打方向盤，而是輕輕鬆開油門，保持車輛的前進方向，直至恢復牽引力。如果車輛配備了防抱死剎車系統，可以正常使用剎車以幫助控制車速。

聖荷西消防局提醒，在惡劣天氣下駕駛是一項需要額外注意力和耐心的任務。採取適當的安全措施，不僅能保護自己，也能為其他道路使用者的安全提供保障。