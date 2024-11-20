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電車、太陽能稅收抵免 川普政府恐削減

記者王子涵╱舊金山報導
若電動車相關的稅收抵免被取消，可能對加州居民影響最為顯著。(美聯社)
若電動車相關的稅收抵免被取消，可能對加州居民影響最為顯著。(美聯社)

美國候任總統川普（Donald Trump）曾在競選中承諾，若當選他將優先解決通貨膨脹問題。專家指出，川普有可能將廢除拜登總統時期所頒布的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），加州或受到重大影響。

這項法案於2022年通過，旨在通過多項稅收抵免，幫助民眾省錢並推動環保行動，例如安裝太陽能板和購買電動車

川普曾表示，氣候變化是「騙局」，並於2017年退出了巴黎氣候協定。若他重返白宮，預計將更加推進有關政策，廢除降低通膨法中與氣候相關的條款。

Evercore Wealth Management財富規畫總監米勒（Justin Miller）表示，川普很可能為了延長自己推出的「減稅與就業法」（Tax Cuts and Jobs Act），從而廢除降低通膨法的部分條款以支付延長的成本。

根據舊金山紀事報統計，目前降低通膨法提供的稅收抵免中，最受歡迎的集中在電動車和可再生能源的補貼。

若這些稅收抵免被取消，特別是電動車相關的條款，可能對加州居民影響最為顯著。根據統計，2012年至2022年間，加州新登記車輛中約6%為電動車，其中特斯拉Model Y已成為多年來最暢銷的新車型號。

Rewiring America提供了一款線上計算器，民眾可輸入郵遞區號、家庭收入及其他資訊，查看符合的聯邦抵免。

此外，加州建築脫碳聯盟（Building Decarbonization Coalition）在 Switch Is On 網站列出多項回扣，包括熱泵最高8000美元的回扣，電動爐具最高840美元的回扣等。

隨著川普可能對降低通膨法案進行調整，專家建議民眾盡早利用相關優惠措施，以避免未來政策變動帶來的影響。

川普 加州 電動車

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