楊重賢喊話羅偉 盼打造包容性「大帳篷」聯盟
舊金山將迎來新任市長羅偉（Daniel Lurie），他在18日宣布過渡團隊。金山華協中心（CCDC）行政總監楊重賢（Malcolm Yeung）表示，雖然羅偉相對沒有施政經驗，但只要能建立包容性的政治大帳篷聯盟（big tent），實行共同治理，就能成功推動變革。
華協中心是社區組織倡導者，也是可負擔住房的開發商和管理者。楊重賢說，讓人振奮的是，當選市長羅偉表示，須拋開分歧，摒棄政治，展開合作。他正在搭建一個包容各方的大平台。「羅偉歡迎所有人，這就是他需要的政治聯盟。未來四年很艱難，民選官員需要保持城市穩定。」
楊重賢說，他對羅偉的首個期待是，希望他建立一個「包容性的政治大帳篷聯盟」，揉合不同政治觀點，採納左派和右派的某些主張和理念，並在一些問題上達成共識。他見過多個市長，「那些能建立政治聯盟的市長很成功，難以建立的，會面臨挑戰。我在前任市長李孟賢任下工作過，從他身上學到，你必須建立強大的政治聯盟，否則變革不會持久，禁不起批評。」
「經驗因素確實很重要。但只要搭建好大帳篷，各方就會支持市長工作。羅偉希望共同治理，這將是他成功的秘訣。」楊重賢說。
楊重賢對金山面臨的挑戰頗為樂觀。他說，羅偉在當選後首場記者會中表示，將和新任學區總監、越南華裔史瑞慶(Maria Su)合作，共同解決問題。學區能否好轉取決於城市能否好轉，經濟能否好轉，能否讓人們重返工作崗位。如果經濟好轉，家庭就會留下來，學區就會真正變得熱鬧起來。「羅偉的工作就是扭轉城市局面。同時，他也要在州一級擔任宣導者，城市不是孤立運作的。」
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