楊重賢喊話羅偉 盼打造包容性「大帳篷」聯盟

金山華協中心行政總監楊重賢建議，羅偉(中)建立包容性的政治大帳篷聯盟，實行共同治理，推動變革。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 將迎來新任市長羅偉（Daniel Lurie），他在18日宣布過渡團隊。金山華協中心（CCDC）行政總監楊重賢（Malcolm Yeung）表示，雖然羅偉相對沒有施政經驗，但只要能建立包容性的政治大帳篷聯盟（big tent），實行共同治理，就能成功推動變革。

華協中心是社區組織倡導者，也是可負擔住房的開發商和管理者。楊重賢說，讓人振奮的是，當選市長羅偉表示，須拋開分歧，摒棄政治，展開合作。他正在搭建一個包容各方的大平台。「羅偉歡迎所有人，這就是他需要的政治聯盟。未來四年很艱難，民選官員需要保持城市穩定。」

楊重賢說，他對羅偉的首個期待是，希望他建立一個「包容性的政治大帳篷聯盟」，揉合不同政治觀點，採納左派和右派的某些主張和理念，並在一些問題上達成共識。他見過多個市長，「那些能建立政治聯盟的市長很成功，難以建立的，會面臨挑戰。我在前任市長李孟賢任下工作過，從他身上學到，你必須建立強大的政治聯盟，否則變革不會持久，禁不起批評。」

「經驗因素確實很重要。但只要搭建好大帳篷，各方就會支持市長工作。羅偉希望共同治理，這將是他成功的秘訣。」楊重賢說。