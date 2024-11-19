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施比受有福 僑教中心志工年終感恩會 頒發褒揚狀

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉報導
賴銘琪（左四）與莊雅淑（右三）頒發褒揚狀予志工團各組長代表，感謝志工對中心的付出。（記者孫愛薇╱攝影）
賴銘琪（左四）與莊雅淑（右三）頒發褒揚狀予志工團各組長代表，感謝志工對中心的付出。（記者孫愛薇╱攝影）

金山灣區華僑文教服務中心18日在聖塔克拉拉市舉辦「2024年金山灣區僑教中心志工年終感恩暨經驗分享會」，席間頒發褒揚狀予志工團代表，以及歡送在中心服務近15年的資深志工吳文玉。

活動中播放每位志工在中心服務時的照片與值班時間，搭配音樂格外令人感動。每一位志工都花費自己額外的時間，無償在中心輪班與工作，僅是期望為僑胞提供如同回家般的溫暖服務。

分享會活動總計近80位來賓與志工參與。

高玉麗（右）邀請各年齡層的人都來參與志工行列，志工團中年紀最長的林珠祝（左），今...
高玉麗（右）邀請各年齡層的人都來參與志工行列，志工團中年紀最長的林珠祝（左），今年90歲。（記者孫愛薇╱攝影）

駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，在大學時曾參加與育幼院志工服務，志工服務讓人成長，施比受更有福，退休後也要效法在場志工。他說，如沒有志工團付出，僑務工作無法推展這麼順利。他向所有的志工表達最深感謝。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑感謝志工多年來協助中心各項工作，「因為有你，僑教中心才能成為海外僑胞最溫暖的家」。

金山灣區僑教中心志工團團長高玉麗回憶，2015年時中心從桑尼維爾舊址搬到密爾比達新址，明年為中心搬到新址十周年。志工團凝聚了志工的向心力，努力提升志工服務品質，每幾個月就有志工的培訓。目前志工團約有140位。在眾人努力下，志工團是溫馨與貼心的大家庭，「所謂的志工，就是立志奉獻去做服務的工作人員」，她希望每一位志工都熱衷這份工作，唯有快樂的志工，才能有全心投入的服務。

才剛加入志工團一個月的志工霍中琪，從其他城市搬來灣區後想尋找社區服務志工。在朋友邀請下參與中心志工團。有鑑於僑胞有許多需要的僑務工作服務，就願意加入這個志工大家庭，「在海外可以跟自己的同胞一起為社區服務，是一件還蠻有緣分的事情」。

分享會現場持續播放各志工在崗位上的照片與工作，場面溫馨感人。（記者孫愛薇╱攝影）
分享會現場持續播放各志工在崗位上的照片與工作，場面溫馨感人。（記者孫愛薇╱攝影）

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