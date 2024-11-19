北加州漢服出行日 吸引數百愛好者 結合國潮民樂等創新元素

漢服愛好者在漢服出行日聚集。(記者龔玥╱攝影)

北加州 漢服社日前舉辦了漢服出行日。活動在聖荷西最繁華的Santana Row聖誕樹下舉行，吸引了數百名漢服愛好者齊聚。今年的活動不僅延續傳統，更融入國潮民樂等創新元素，成為灣區 初冬最具文化魅力的戶外盛會之一。

本次活動結合國潮民樂，為觀眾呈現一場將中國傳統音樂與現代潮流相結合的精采表演。表演者身著漢服，拉起與眾不同的二胡，奏響民樂，讓參與者沉浸在中華文化氛圍中。

漢服出行日表演節目。(記者龔玥╱攝影)

此外，活動還特設「熊貓元素」主題，不少參與者佩戴熊貓相關的配飾，有的在頭上別著熊貓髮卡，有的背著熊貓包，還有小朋友抱著熊貓玩具，為傳統漢服加入一抹俏皮的時尚氣息。

參與漢服出行的愛好者們以豐富多彩的形式展現傳統服飾的魅力，他們的風格多樣，形式不拘一格。漢服的形制繁多，參與者們有的身穿上身短衣、下身束裙的襦裙，輕盈飄逸，盡顯溫婉柔美；也有上下連裁的袍服制，線條流暢，風姿端莊；更有上下渾然一體的深衣制，剪裁嚴謹，透露出濃厚的古韻氣息。

除了服飾多樣，一些參與者還通過獨特的裝扮增添趣味，頭戴威風凜凜的獅子頭套，瞬間成為人群中的焦點。這些別出心裁的打扮不僅引發了遊客們的關注，也為整個活動增添了更多的觀賞性和趣味性。許多遊客被吸引駐足，爭相合影留念，現場氣氛熱烈，充滿歡聲笑語。通過這種形式，漢服文化不僅得到了弘揚，也讓更多人感受到了中華傳統文化的深厚底蘊與活力，為現代生活注入了一抹典雅與靈動。

北加 州漢服社的義工、攝影師、攝像師以及才藝表演者，為活動助力。無論是展示漢服之美，還是才藝表演，成為本次活動的亮點之一。

北加州漢服社社長言潔予表示，北加州漢服社成立於2017年，目前擁有近600名成員，多為活躍於舊金山灣區及周邊地區的高科技人士和留學生。成員們積極推廣書法、曲藝、武術等傳統中國文化。