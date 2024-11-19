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僑教中心志工吳文玉 服務超過15年 健康因素決定離開

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉報導
吳文玉（左二）受駐舊金山經文處長賴銘琪（右二）與金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右一）致贈花束，感謝她的付出。（記者孫愛薇╱攝影）
吳文玉（左二）受駐舊金山經文處長賴銘琪（右二）與金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右一）致贈花束，感謝她的付出。（記者孫愛薇╱攝影）

金山灣區華僑文教服務中心偌大空間，僅有七到八名員工，人力不足部分由志工團支援每日櫃台與圖書館值班。志工團圖書館組長吳文玉在中心服務超過15年。雖是無償服務，她不僅沒有遲到早退，更鮮少請假，盡能力範圍內為僑胞提供服務。現因健康因素決定離開崗位，她鼓勵與期待更多新血加入志工服務。

吳文玉1968年來到美國，定居在舊金山市區，而後搬至屋崙。在PG&E工作25年退休後，她開始思索尋找一份事情來做。在機緣巧合下，吳文玉婆婆與金山灣區僑教中心志工團團長高玉麗的父母相識。兩方人馬在一次餐廳巧遇，高玉麗鼓勵她來到中心圖書館做志工。

在高玉麗的介紹與引薦下，吳文玉第一次踏入當時在桑尼維爾的金山灣區華僑文教服務中心，才知道竟有繁體中文圖書館隱藏在中心辦公室後方。加入志工團後，她認識更多志工與工作人員，拓展退休後的社交圈，「中心工作人員與僑胞對志工非常好。後來才發現有很多人來圖書館借書」。

由於圖書館周末是最忙時刻，周日又適逢基督徒有禮拜活動，人力缺乏，高玉麗邀請吳文玉補上周日班，一補就是15年。

高玉麗表示，學法律的吳文玉認真做事情並且非常有原則，沒事不會請假。更令高玉麗感佩的是，在中心最難找的是周末的人，吳文玉一人就撐下周日一整天的班。

2015年，中心從桑尼維爾移到新址密爾比達，圖書館空間更大，設有幼兒讀書區與遊戲區，近年圖書館還舉辦每月一次的故事時間，有許多僑胞帶著幼兒來聽中文故事。吳文玉看到家長帶著幼兒來到圖書館，甚至看到有小孩玩到捨不得回家，家長與小孩在館中互相聊天分享資訊，讓圖書館變成小小的遊樂場，很為他們開心。

15年來的服務歷練，讓吳文玉認識不少常來借書的讀者，甚至常客一進來時，就知道他想看什麼書，也能向對方推薦新到的書籍，她還提到，不少上班族趁著中午休息時間也來借書。

因身體健康因素，吳文玉眼睛需要長期使用藥水治療，今年向中心志工團提請離職。她向僑胞推薦志工工作，不致讓自己與社會脫節，還能交到許多的朋友，高玉麗說，吳文玉的付出與認真的做事態度，讓大家都很捨不得她走，並祝福她身體健康。

吳文玉擔任僑教中心圖書館志工組長，服務超過15年。（受訪者提供）
吳文玉擔任僑教中心圖書館志工組長，服務超過15年。（受訪者提供）

圖書館 灣區 退休

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