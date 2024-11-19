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華人保健計畫屋崙華埠辦公室成立 助阿縣長者登記紅藍卡

記者劉先進／屋崙報導
總部位於舊金山、由東華醫院創立的華人保健計畫屋崙華埠辦公室16日開業。（記者劉先進╱攝影）
總部位於舊金山、由東華醫院創立的華人保健計畫屋崙華埠辦公室16日開業。（記者劉先進╱攝影）

總部位於舊金山、由東華醫院創立的華人保健計畫（CCHP）屋崙華埠辦公室16日開業，將聯邦醫療保險紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)計畫拓展至阿拉米達縣（Alameda），包括屋崙、海沃、佛利蒙、聖利安住及周邊東灣地區。市民需要申請傳統紅藍卡或紅藍卡優勢計畫，可在說中文的員工幫助下登記，並就近在合作的醫療網絡內選擇醫生就診。

華人保健計畫為阿拉米達縣、舊金山及聖馬刁縣超過1萬3000名個人、家庭、雇主、團體及聯邦醫療優惠計畫會員提供保障，同時透過分支品牌Balance在投保加州交易市場上提供個人及家庭計畫。「長者護理評論雜誌」（Elder Care Review）將其評價為2024年度頂級聯邦紅藍卡優勢計畫提供者。

聯邦醫瘵保險及醫療補助服務中心（CMS），批准華人保健計畫於2025年擴展其聯邦醫療保險服務至阿縣。所有符合資格的居民可在本年度開放登記期內註冊參加。年度登記期已於10月15日開始，將於12月7日結束。此次擴展將為聯邦醫療保險傳統紅藍卡（Original Medicare）持有人以及已加入聯邦醫療紅藍卡優勢計畫人士提供全新的選擇。

在2025年，華人保健計畫將在阿拉米達縣推出兩個聯邦醫療保險計畫，分別是東華耆英（HMO）計畫及東華實惠（HMO）計畫。除原有聯邦醫療保險的福利外，計畫還額外提供牙科、視力及聽力保障。該計畫還為會員提供優步（Uber）就診交通接送服務，以及全球緊急醫療保障，特別適合經常旅行的居民。此外，在當前物價上漲的情況下，計畫還提供靈活的雜貨津貼，幫助會員購買健康食品及日常所需的非處方藥物，例如維他命及止痛藥等。華人保健計畫的兩個計畫都包括聯邦醫療保險D部分的藥物保障，因此會員無需額外支付藥物費用。

華人保險計畫銷售總監魏彩雲（Helen Wei Yu）表示，此次擴展與北加州最大的醫療集團 HillPhysicians 合作，登記加入計畫的民眾，均可在該醫療集團網絡內就診。屋崙華埠商會基金會會長陳錫澎表示，誠摯歡迎華人保健計畫進駐屋崙，為社區注入新的活力。

華人保健計畫行政總裁盧永聲（Larry Loo）說，華人保健計畫是私人醫保計畫，花費數年時間，才將計畫首次擴展到阿拉米達縣。「民眾在華埠辦公室登記投入我們的醫保計畫後，就可以在阿拉米達縣的醫生網絡就診，不用到舊金山。」

有華埠長者探訪華人保健計畫屋崙華埠辦公室。（記者劉先進╱攝影）
有華埠長者探訪華人保健計畫屋崙華埠辦公室。（記者劉先進╱攝影）

聯邦醫療保險 華人 紅藍卡

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