傳遞希望 慈濟腎友會感恩節聚會 分享經歷

北加州慈濟腎友會舉辦年度感恩活動。圖為林美娟發言。（記者龔玥╱攝影）

北加州 慈濟腎友會17日在溫暖的氛圍中舉辦了年度感恩節聚會。這場主題活動不僅匯聚了腎友、志工及其家屬，也成為展現生命堅韌與慈悲力量的感人聚會。通過換腎與洗腎經歷的分享，以及志工與家屬的祝福，活動傳遞出愛的溫暖與希望的力量，觸動了每一位與會者的心靈。

活動於下午2點準時開始，北加 州慈濟腎友會公關林美娟致辭歡迎到場來賓，表達了對每位腎友、志工及家屬的感恩。

接著，會上播放了12分鐘視頻「腎友會因緣」，這段影像記錄了腎友會自成立以來的發展故事，細膩地展現了腎友們在面對疾病時的互助與堅韌，志工們無私的勞動和幫助，令現場不少人濕潤了眼眶。

北加州慈濟腎友會舉辦年度感恩活動。圖為執行長黃啟貞發言。（記者龔玥╱攝影）

隨後，執行長黃啟貞發表了深情感言，對到場的腎友表示由衷感謝，並致敬慈濟多年來默默耕耘的志工們。他指出，每一位腎友的堅持與勇氣，都是生命的奇跡，而慈濟能夠在這個過程中陪伴大家，是一份無上的榮幸。

在活動中，多位腎友分享了他們的親身經歷。他們講述了從診斷、等待到接受換腎手術的點滴，那些艱難的選擇與內心的掙扎讓人感受到生命的脆弱與頑強；以自己的洗腎經歷，坦率地描述了面對日常挑戰時的堅持與希望。這些發自內心的故事，既感動了現場觀眾，也展現了腎友們堅韌不拔的精神。

活動中穿插著來自志工與家屬的祝福與表演，為整個活動注入了藝術的美感。大家共同感念生命中的愛與陪伴，向所有腎友傳遞出力量與支持。活動的每一個環節都體現了慈濟腎友會對於每一位參與者的真心關懷，體現了人與人之間超越疾病的深情連結。