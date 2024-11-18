EMS線上會議 探討川普大規模驅逐計畫 專家：將加劇邊境壓力

EMS舉行了以移民政策為主題的專家交流會，邀請多位知名移民問題專家分享見解。（記者龔玥╱翻攝）

當選總統川普 近期提出一項計畫，等他重返白宮時，將啟動大規模驅逐出境行動。這一聲明引發了廣泛關注和爭議。為探討該政策的潛在影響，少數族裔傳媒服務（EMS）舉行了以移民 政策為主題的專家交流會，邀請多位知名移民問題專家分享見解。

此次活動的主講來賓包括美國移民委員會執行董事（Executive Director, American Immigration Council）羅賓斯（Jeremy Robbins）、美國移民的政府關係律師協會（Government Relations for the American Immigration Lawyers Association，AILA）總監葛列格陳（Greg Chen）、移民法律資源中心（Immigrant Legal Resource Center，ILRC）政策策略師陶法（Elizabeth Taufa）和移民政策專案副主任格萊特（Julia Gelatt）。

與會專家聚焦驅逐政策可能對社會、經濟及移民群體造成的多方面影響。

羅賓斯指出，計畫的實施面臨諸多障礙，包括人力資源不足、拘留設施的缺乏以及高昂的財政成本。他估算，如果全面推行驅逐計畫，可能需要數百億美元的預算投入，同時導致數百萬勞動力從美國流失，這將嚴重影響美國經濟。

葛列格陳表示，大規模驅逐不僅會導致資源緊張，還可能對地方執法機構的工作產生衝擊。他認為，川普政府可能利用恐嚇策略威懾移民群體，但實際執行的範圍將受到限制。

陶法表示，大規模驅逐的負面經濟影響不容忽視。資料顯示，移民勞動者約占美國勞動力的4%，他們的缺失可能導致某些行業停滯，尤其是農業和服務業。此外，移民政策的收緊將導致申請和審批過程進一步拖延，加劇勞動力短缺問題。

格萊特補充指出，移民驅逐可能導致美國國民生產總值GDP下降，同時削弱企業對勞動力的依賴，帶來經濟的不確定性。她強調，移民政策的變化需要在經濟需求與社會公平之間取得平衡。

研討會還討論了川普政府可能收緊庇護政策的方式。專家認為，邊境 管控政策可能更加嚴格，包括強化「留在墨西哥」政策和延長庇護申請等待時間。多位專家警告，這將加劇邊境地區的壓力，並引發更多法律和人道主義爭議。

與會者普遍認為，川普若要成功推行相關政策，需要克服預算、資源和立法上的多重障礙。目前的國會分裂使得新增預算或立法支援充滿挑戰。即使獲得部分支援，政策的實際執行能力仍將受到嚴重限制。

專家一致認為，無論是驅逐計畫還是邊境政策的收緊，都將對移民家庭、社區和經濟產生深遠影響。