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舊金山房屋租金續漲 屋崙仍便宜 明年可能有變化

編譯組／綜合報導
數據顯示，屋崙的租金雖然近幾個月略有上漲，但下降速度幾乎超過美國所有大城市。（本報檔案照）
數據顯示，屋崙的租金雖然近幾個月略有上漲，但下降速度幾乎超過美國所有大城市。（本報檔案照）

舊金山房屋租金價格再次攀升。但海灣對面的屋崙租金仍然愈來愈便宜，儘管這種情況可能會在明年發生變化。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據租屋網站Apartment Lis的數據，這些趨勢標誌著各城市的顯著差異。自疫情爆發以來，各城市的租金中位數普遍出現了類似的變化。但從2023年10月到2024年10月，舊金山一房單位的租金中位數上漲了約1%，達到約2740元。屋崙的租金同期下降了近6%，至1790元。

數據顯示，屋崙的租金雖然近幾個月略有上漲，但下降速度幾乎超過美國所有大城市。唯一的例外是德克薩斯州奧斯汀。德州在大流行開始後出現了公寓建設熱潮。

與這兩個城市形成鮮明對比的是，全國租金價格下降了1%，Apartment List在一份報告中將其歸因於美國許多主要城市的新公寓激增。

全國租金成本仍然高於大流行之前，就像聖荷西等一些灣區城市一樣。但舊金山和屋崙的情況恰恰相反。

屋崙相對較高的空置率，即空置的出租單位的百分比較高，意味著公寓的競爭較少，迫使房東降低租金或提供折扣來吸引租戶。 Apartment List估計，10月屋崙至少有10套公寓的出租房屋中，約有8%處於空置狀態，約為舊金山空置率的兩倍。

屋崙的公寓建設管道受益於大流行前幾年的大量許可證，導致2021年上市了近4200套出租單位。供應激增，加上疫情初期人口下降，導致持續抑制租金。

許多新的高層建築建在屋崙市中心和上城區及其周邊地區。房地產經紀公司Zillow按郵遞區號估算租金的數據表明，這些地區的房價下降最快。 Zillow使用其網站上的清單來估計租金趨勢，而 Apartment List的估計則是基於美國人口普查局的數據。

但這種趨勢可能不會持續下去。屋崙的開發速度大幅放緩，全市到2023年允許建造的出租單元不足800個，低於2022年的2100個和2019年的1900個。專家預測全國範圍內的明年之後建築熱潮將會消退。屋崙租金水平較低本身也導致一些投資者在其他地方尋找利潤較高的企業。

如果屋崙的住房開發確實停止，而當地對公寓的需求足夠強勁，那麼價格可能會回升。一些開發商表示，舊金山租金小幅上漲是由於人工智慧就業機會的增加，為那裡的房屋帶來了更多競爭。這種現象可能會波及屋崙公寓需求的上升。

較低的租金和較高的家庭收入導致屋崙租戶的住房成本普遍較低。假設兩房單位的月付款中位數為2145元，根據美國人口普查局的估計，年收入約9萬7000元的家庭（根據美國人口普查局的估計，到2023年家庭收入中位數）將把其收入的四分之一多一點用於租金，

2019年，當家庭收入中位數為8萬2000元，兩房租金中位數為2899元時，這筆費用將佔其收入的40%以上。

租金 屋崙 舊金山

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