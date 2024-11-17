Target、瑪莎百貨聯名聖誕禮盒上架 消費者搶購

「M&S Snow Night Cookie Tin」是一款夜間投影加機械音樂八音盒，在聖誕樂中有馴鹿雪橇跑過的投影。（記者孫愛薇／攝影）

聖誕節 將至，Target零售商 與英國瑪莎百貨公司（Marks & Spencer）每年都會推出限定聖誕商品，聖誕風格餅乾盒帶有英倫設計氣息，將簡單的鐵盒設計，放入點燈與音樂盒的巧思，持續收藏餅乾盒還能成為一個聖誕節歐洲小城鎮，商品一上架就遭消費者搶購，造成門市大缺貨，就有台裔消費者連跑數天尋找聯名聖誕商品，仍未找到架上陳列的現貨。

英國瑪莎聯名聖誕商品在台灣代購售價近翻倍，不少在美消費者趁此機會採購一番，準備聖誕假期返台時作為贈送親友的禮品，今年聯名聖誕商品共計出有28款，全數20元以下就能買到，食品禮盒有17款，每款都有其巧思設計，有聖誕小燈或八音盒，其中「M&S Snow Night Cookie Tin」是一款夜間投影加機械音樂八音盒，內有巧克力餅乾與薑餅人，打開盒蓋可見圓拱型的投影罩，在幽暗的室內能投影出聖誕雪橇在牆壁上奔走而過，搭配盒內的聖誕樂曲，頗有聖誕氣氛，成為消費者搶購熱款。

白色款為去年的聯名商品，繽紛的糖果屋色與聖誕樹為今年的聯名限量商品。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 台僑Joanna表示，去年在門市裡看到英國瑪莎聯名聖誕商品，當時是白色歐洲小鎮主題，每個餅乾盒是不同的歐式小屋，擺放在一起就是迷你白色歐洲小鎮，她原本想買來送朋友，自己留下其中一盒就好，後來覺得盒子太美，就上網將一整套都買下。她說，今年主題為繽紛的糖果屋顏色，她同時有注意在英國販售的版本與美國不同，而且不同年販售的餅乾盒放在一起無違和感，比例大小相同。

灣區台裔民眾Sally連追英國瑪莎聯名聖誕商品三年，今年跑了多家門市完全沒有買到，後來放棄直接改網路訂購，不去追門市的現場庫存，她提到，當初由一位朋友推薦，英國瑪莎百貨曾入駐過台灣百貨公司，這款聯名商品自己買過茶葉、餅乾與巧克力，由於性價比適中，包裝精緻，非常適合拿來做聖誕禮品。