我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

Target、瑪莎百貨聯名聖誕禮盒上架 消費者搶購

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
「M&S Snow Night Cookie Tin」是一款夜間投影加機械音樂八音盒，在聖誕樂中有馴鹿雪橇跑過的投影。（記者孫愛薇／攝影）
「M&S Snow Night Cookie Tin」是一款夜間投影加機械音樂八音盒，在聖誕樂中有馴鹿雪橇跑過的投影。（記者孫愛薇／攝影）

聖誕節將至，Target零售商與英國瑪莎百貨公司（Marks & Spencer）每年都會推出限定聖誕商品，聖誕風格餅乾盒帶有英倫設計氣息，將簡單的鐵盒設計，放入點燈與音樂盒的巧思，持續收藏餅乾盒還能成為一個聖誕節歐洲小城鎮，商品一上架就遭消費者搶購，造成門市大缺貨，就有台裔消費者連跑數天尋找聯名聖誕商品，仍未找到架上陳列的現貨。

英國瑪莎聯名聖誕商品在台灣代購售價近翻倍，不少在美消費者趁此機會採購一番，準備聖誕假期返台時作為贈送親友的禮品，今年聯名聖誕商品共計出有28款，全數20元以下就能買到，食品禮盒有17款，每款都有其巧思設計，有聖誕小燈或八音盒，其中「M&S Snow Night Cookie Tin」是一款夜間投影加機械音樂八音盒，內有巧克力餅乾與薑餅人，打開盒蓋可見圓拱型的投影罩，在幽暗的室內能投影出聖誕雪橇在牆壁上奔走而過，搭配盒內的聖誕樂曲，頗有聖誕氣氛，成為消費者搶購熱款。

白色款為去年的聯名商品，繽紛的糖果屋色與聖誕樹為今年的聯名限量商品。（記者孫愛薇...
白色款為去年的聯名商品，繽紛的糖果屋色與聖誕樹為今年的聯名限量商品。（記者孫愛薇／攝影）

灣區台僑Joanna表示，去年在門市裡看到英國瑪莎聯名聖誕商品，當時是白色歐洲小鎮主題，每個餅乾盒是不同的歐式小屋，擺放在一起就是迷你白色歐洲小鎮，她原本想買來送朋友，自己留下其中一盒就好，後來覺得盒子太美，就上網將一整套都買下。她說，今年主題為繽紛的糖果屋顏色，她同時有注意在英國販售的版本與美國不同，而且不同年販售的餅乾盒放在一起無違和感，比例大小相同。

灣區台裔民眾Sally連追英國瑪莎聯名聖誕商品三年，今年跑了多家門市完全沒有買到，後來放棄直接改網路訂購，不去追門市的現場庫存，她提到，當初由一位朋友推薦，英國瑪莎百貨曾入駐過台灣百貨公司，這款聯名商品自己買過茶葉、餅乾與巧克力，由於性價比適中，包裝精緻，非常適合拿來做聖誕禮品。

另一款「M&S Snowing Forest」則成為今年的商品亮點，主題是在風雪中被月光照映的聖誕樹森林，以透明的塑膠盒包裝著冬天的森林，盒內有小小雪花被吹散，如同在風雪中的冬季森林，點心盒下方則做成抽屜式收納巧克力，典雅又有趣設計也成為收藏焦點。

餅乾盒設計融入巧思，連年收藏，成為聖誕裝飾的一部分。（記者孫愛薇／攝影）
餅乾盒設計融入巧思，連年收藏，成為聖誕裝飾的一部分。（記者孫愛薇／攝影）

聖誕節 灣區 零售商

上一則

支持關閉海旁公路 金山第4區市議員殷嘉立或面臨罷免

下一則

灣區節假日溜冰指南 快來感受聖誕氣氛

延伸閱讀

Target瑪莎百貨聯名聖誕禮盒上架 重現迷你聖誕歐洲小鎮

Target瑪莎百貨聯名聖誕禮盒上架 重現迷你聖誕歐洲小鎮
川普顧問：英國若靠攏歐盟經濟模式 恐影響與美貿易

川普顧問：英國若靠攏歐盟經濟模式 恐影響與美貿易
灣區媽媽教室慶30歲 推6大主題講座

灣區媽媽教室慶30歲 推6大主題講座
影藝之都／聖誕片「紅色一號」上映 劉玉玲表現亮眼

影藝之都／聖誕片「紅色一號」上映 劉玉玲表現亮眼
五月天阿信驚爆被冷落 罕吐感情觀「最後也是一個人」

五月天阿信驚爆被冷落 罕吐感情觀「最後也是一個人」

熱門新聞

申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-14 19:45
EDD中文普通話發言人江玲慧表示，領取失業金的申請者，必須在積極找工作。（受訪者提供）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-15 01:20
愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

舊金山灣區退休夫婦 遷到低成本這州小城定居

2024-11-12 13:12
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

怒摔搧臉摀嘴 灣區華人月嫂涉虐嬰逃回中國 介紹人竟是她

2024-11-16 01:19
前阿縣縣警威廉姆斯因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞被判有罪，被判處50年監禁或終身監禁。（取自縣警官網）

連開6槍…加州警行刑式槍殺亞裔情人夫婦 判終身監禁

2024-11-15 18:57
加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

2024-11-11 01:20

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕