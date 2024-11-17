灣區節假日溜冰指南 快來感受聖誕氣氛

魅力聖荷西之馴鹿遊戲是聖荷西最有名的聖誕景點，現場設有度假村和工匠市場、現場娛樂表演。（記者江碩涵／攝影）

隨著節假日鄰近，灣區 終於開始降溫，清晨時分些許冷意也讓人有了冬天的感覺。如果不出灣區，但又想進一步體驗冰雪氛圍，不妨去溜冰場度過幾個小時。記者整理了舊金山 灣區各地溜冰場，其中有季節性的，也有全年開放的。此外，大美洲主題公園（Great America）舉辦的冬季節、魅力聖荷西 （Enchant San Jose）燈光秀等活動中，也都設有溜冰場。

聯合廣場的溜冰場一直都是舊金山最知名的冬季景點。（舊金山市長辦公室提供）

聯合廣場假日溜冰場。（取自官方臉書）

舊金山

1.聯合廣場假日溜冰場（Union Square Holiday Ice Rink）

這座一年一度的假日溜冰場陪伴了舊金山17個冬天。它位於聯合廣場中心，擁有標誌性的聖誕樹和巨型燭台。期間將會舉辦適合不同人群的主題活動。

費用：門票18.79至24.93元，含溜冰鞋租賃，租儲物櫃需另付6.93元

日期：2025年1月20日截止

時間：上午10時至晚上11時

地址：聯合廣場（333 Post St., San Francisco）

網站：unionsquareicerink.com

2.芳草地溜冰冬季節（Yerba Buena Skate Winterfest）

芳草地花園園區的市中心溜冰場將舉辦節慶活動，包括嘉年華遊戲、玩雪、溜冰展覽、抽獎活動等。此外將於12月14日舉辦「假日魔法」溜冰表演。11月30日晚6時至7時30分可免費入場。

費用：門票9至15元，租溜冰鞋6元

日期：全年開放

時間：請參閱網站

地址：Yerba Buena Skat and Bowl（750 Folsom St., San Francisco）

網站：www.skatebowl.com

冰上聖馬刁。（取自官方臉書）

中半島

1.冰上聖馬刁（San Mateo on Ice）

位於聖馬刁市中央公園的戶外溜冰場，擁有1萬1000平方呎的真冰，提供日常休閒溜冰、派對、私人冰上時光和特別活動預訂。11月18日、12月10日和17日提供免費社區溜冰日。

費用：門票18至33元，含溜冰鞋租賃，需預訂

日期：2025年1月12日截止

時間：請參閱網站

地址：Central Park（50 E. Fifth Ave., San Mateo）

網站：www.onicerinks.com

2.聖馬刁拿撒勒冰綠洲（Nazareth Ice Oasis San Mateo）

這個全年開放的室內溜冰場提供公共溜冰、花式溜冰課程、曲棍球比賽等活動。

費用：門票20至30元，含溜冰鞋租賃，建議預約

日期：全年開放

時間：請參閱網站

地址：2202 Bridgepointe Pkwy., San Mateo

網站：www.nazarethice.com

南灣

1.大美洲樂園冬季節（Great America）

遊樂園裝飾著燈光秀、令人眼花撩亂的樹木和節慶裝飾品，享受節慶的歡樂氣氛。參加者可以在旋轉木馬前溜冰、品嘗熱巧克力、享受現場娛樂表演、寄信到北極、參觀聖誕老人的工作室、在聖誕老人夫人的廚房裡烘烤餅乾等。

費用：20至70元（端看是否有遊樂園會員）

日期：11月29日開始至1月5日。

地址：Great America（4701 Great America Parkway, Santa Clara）

網址：www.cagreatamerica.com

魅力聖荷西之馴鹿遊戲是聖荷西最有名的聖誕景點，許多家庭都會前往享受聖誕氣氛。（記者江碩涵／攝影）

魅力聖荷西之馴鹿遊戲是聖荷西最有名的聖誕景點，現場超有節慶氣氛。（記者江碩涵／攝影）

魅力聖荷西之馴鹿遊戲是聖荷西最有名的聖誕景點，現場設有一個帶有裝飾樹木和大型雕塑元素的照明迷宮，也能溜冰，超好玩。（記者江碩涵／攝影）

魅力聖荷西之馴鹿遊戲在Paypal Park。（記者江碩涵／攝影）

2.魅力聖荷西之馴鹿遊戲（Enchant San Jose）

是聖荷西最有名的聖誕景點。這裡看起來就像是直接從一部異想天開的聖誕電影中走出來，現場設有一個帶有裝飾樹木和大型雕塑元素的照明迷宮，一條閃爍燈光的溜冰道，還有一個度假村和工匠市場、現場娛樂表演、食品和飲料攤販、兒童活動和特別活動。

費用：28元起，因日期、時間不同有所增減

日期：11月22日起至12月29日

地址：Paypal Park（1123 Coleman Ave., San Jose）

網址：www.enchantchristmas.com

3.冬季小屋（Winter Lodge）

這個戶外溜冰場自1956年開始營業，擁有迷人的氛圍和節日裝飾，包括舒適的壁爐和發光的聖誕樹。

費用：門票19至25元，含溜冰鞋租賃，建議預約

日期：2025年4月13日截止

時間：請參閱網站

地址：3009 Middlefield Road, Palo Alto

網站：www.winterlodge.com

位於聖荷西市中心的圓形溜冰場。（取自官方網站）

4.聖荷西市中心冰場（Downtown Ice San Jose）

自1994年以來，聖荷西市中心協會一直為冬季假期策畫這個創意十足的圓形戶外溜冰場。

費用：門票21元，含溜冰鞋租賃，建議預訂

日期：2025年1月15日截止

時間：請參閱網站

地址：Circle of Palms（120 S. Market St., San Jose）

網站：www.sjdowntownice.com

東灣

克里斯蒂山口假日溜冰場（Kristi Yamaguchi Holiday Ice Rink）

以花式溜冰冠軍山口（Kristi Yamaguchi）命名，今年設有可供出租的溜冰場邊火坑，並安排了一系列特別活動。

費用：門票20至125元，含溜冰鞋租賃，建議預約

日期：截止至1月5日

時間：周五、六上午11時至晚間10時30分，周日上午11時至晚間8時30分，周一至周四下午1時至8時

地址：City Center Bishop Ranch（6000 Bollinger Canyon Road, San Ramon）

網站：www.citycenterbishopranch.com

1.屋崙冰上中心

全年開放室內溜冰場，由聖荷西鯊魚隊的母公司擁有和營運。

費用：門票11至23元，含溜冰鞋租賃

日期：全年開放

時間：請參閱網站

地址：519 18th St., Oakland

網站：www.oaklandice.com

2.三谷冰場（TriValley Ice）

花式溜冰奧運冠軍博伊塔諾（Brian Boitano）和山口（Kristi Yamaguchi）都曾在這裡訓練過，以前稱為都柏林冰島（DublinIceland），全年提供溜冰、掃帚球、冰球等課程。

費用：門票10元，租溜冰鞋5元

日期：全年開放

時間：請參閱網站

地址：7212 San Ramon Road, Dublin

網站：www.dublinice.com

北灣

1.史努比之家冰場（Snoopy’s Home Ice）

走進這個全年開放的室內溜冰場就像步入「查理布朗聖誕節」中的場景一樣，除了充足的溜冰空間，還有充滿節日氣氛的老式裝飾和一棵大聖誕樹。節日期間有特別活動。

費用：門票9至14元，租溜冰鞋2至4元

日期：全年開放

時間：請參閱網站

地址：1667 W. Steele Lane, Santa Rosa

網站：www.snoopyshomeice.com