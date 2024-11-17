中國大提琴家朱亦兵 24日舊金山首秀

中國大提琴家朱亦兵將於11月24日下午，在舊金山榮勛宮博物館舉行一場大提琴獨奏演奏會。（主辦單位提供）

中國大提琴家朱亦兵將於11月24日下午，在舊金山 榮勛宮博物館（Legion of Honor）內的Gunn Theatre舉行一場大提琴獨奏演奏會。恰逢感恩節前夕，朱亦兵將以其大提琴的獨特魅力，為灣區 的樂迷帶來一場難忘的聽覺盛宴。

朱亦兵8歲起跟隨父親學習大提琴。 13歲考入中央音樂學院附中，錄製了被稱為中國「改革開放後」第一張西方音樂的唱片「音樂會波蘭舞曲」。17歲考入巴黎國立高等音樂學院，師從讓德隆（Maurice Gendron），是繼冼星海、馬思聰之後第三位畢業於此的中國學子。

1989年朱亦兵考上歐洲傳統大型交響樂 團之一瑞士巴塞爾交響樂團，成為當年全歐洲所有頂級交響樂團中最年輕的首席大提琴，也是至今在海外頂級交響樂團中擔任此重任的唯一中國人。

2004年，朱亦兵受邀在母校中央音樂學院講學，他發現中央音樂學院的傳統教育理念和現代年輕人的需求有著極大的差距，年輕人需要新鮮的理念，於是他毅然決然回到中國，告別了悠閒安逸的歐洲生活。回國後，他在中央音樂學院任教，與他的學生們組成「朱亦兵大提琴樂團」，舉辦了數百場演出，為普及室內樂奉獻了重要力量。

朱亦兵是一位熱情的古典音樂普及工作者，參加大量的教學、獨奏、重奏、指揮及社會活動，宣揚大提琴重奏之美。他還是巴黎國立高等音樂舞蹈學院的客座教授，是這所著名學府自1795年成立以來第一位中籍教授。

這是朱亦兵首次在舊金山演出，演奏曲目包括：舒伯特-A小調「琶音」奏鳴曲，拉威爾-哈巴內拉曲，法蘭克-A大調大提琴與鋼琴奏鳴曲。現居舊金山的俄羅斯裔鋼琴演奏家科根（Dmitriy Cogan）屆時將擔任伴奏。

日期：2024年11月24日（星期日）

時間：3:00-4:30pm

地點：Legion of Honor museum - Gunn Theatre，San Francisco

購票：www.eventbrite.com/e/984877203227/?aff=oddtdtcrea