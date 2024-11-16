佛利蒙市議員開票 華裔次或占半 劉瑞蒙受主流媒體關注

劉瑞蒙（右）的支持者包含有在地的小型商家，Card Art經營者Ryan表達支持（左）。（受訪者提供）

縱然美國總統大選勝負已分，但地方選舉仍在持續開票。佛利蒙市（Fremont）擁有超過五成的亞裔人口，市議會中一席為市長，六席為市議員，現任市長由台灣移民第二代的高敘加（Lily Mei）擔任，她同時為佛利蒙市首任華裔 女性市長，在目前六席市議員中，華裔占的兩席分別是邵陽、黃潔宜（Teresa Keng）。

今年的市議員競選開票中，連任競選第一選區的黃潔宜持續開票領先，首次參選張亞靜（Yajing , Zhang）在第五選區也與競爭者拉開超過千票的票數差距，有望在市議會中再增一席，第六選區年僅27歲的華裔第二代劉瑞蒙（Raymond Liu）則以些微票數緊追非裔連任競選者Teresa Cox，如三席華裔皆當選，佛利蒙市議會共六席，華裔將占四席。

首次參選佛利蒙（Fremont）市議員第6選區的華裔候選人劉瑞蒙（Raymond Liu），他與競選連任市議員的Teresa Cox票數最近15日的開票中僅差12票，首次參選市議員就與現任議員票數接近，也受主流媒體注意，為東灣華裔二代參政的代表之一。

劉瑞蒙是1997年出生的加州 華裔第二代，父親是中國上海人，母親則為西安人，劉瑞蒙出生在北加州灣區的山景城（Mountain View），並在佛利蒙成長。劉瑞蒙表示，在他小的時候天天從學校走到家，暑假的時候就騎著自行車到圖書館玩，那時的佛利蒙是一個治安良好，讓家長們放心的城市，但他近年與許多家長們談話，家長覺得居住環境不安全，學童從學校回來的路上，不敢在街上逗留玩耍，圖書館外圍則有遊民 搭帳居住，讓家長不放心孩子自行前往。

他花了很多時間與精力了解居民的想法與對城市的期許，最終他決定參選市議員，並得到眾多居民的支持。劉瑞蒙全程以流利的中文受訪，他表示雖然自己是移民第二代，但父母非常鼓勵孩子說中文，周末還上中文學校，他與祖父母也都以中文溝通，在競選活動期間，他曾拜訪過一些華裔居民無法用英文對談，他便以中文與華裔居民宣傳施政理念。

這次參與市議員競選，並非劉瑞蒙的首次政治參選，他在2022年時，曾參選加州參議員，但未成功，今年他以從小居住的城市做為起點參選市議員，關心居民的想法，著重在區域的治安，遊民等問題，並獲得佛利蒙華裔市長高敘加（Lily Mei）與市議員邵陽的背書支持，在其競選官網中的推薦背書人中，更多有以個人身份的教師、工程師、學生與小型店家經營者。

在11月11日的開票中，Teresa Cox獲4041票，劉瑞蒙得4024票，票數差距僅有17票，11月15日的開票中，Teresa Cox獲5522票，劉瑞蒙得5510票，票數差距僅12票。