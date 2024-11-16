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怒摔搧臉摀嘴 灣區華人月嫂涉虐嬰逃回中國 介紹人竟是她

記者王若然／綜合報導
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

近日，數則華人月嫂虐童視頻在華人社交媒體瘋狂流傳。一名華人月嫂將懷中的嬰兒用力砸在床上，之後又用被褥摀住哭泣的嬰兒。根據嬰兒的母親表示，這名月嫂被發現虐嬰後被辭退，已回中國。

受害嬰兒的母親是灣區華人，她在社交媒體小紅書上的帳號「灣區媽媽小D」，授權本報轉載其發表在社交媒體上的故事。今年5月經過一位劉姓寶媽推薦，她認識了一名月嫂，也是這位劉姓寶媽生第一胎時雇用的月嫂，評價很高。

小D與劉女士通過電話詢問月嫂情況後，最終與這名月嫂訂下了9月底開始三個月檔期。這名月嫂也姓劉，開始工作第一周，小D和丈夫並沒有發現異常，不過劉月嫂希望給她手機上安裝監控APP，「以便她在廚房能觀察寶寶的情況」。小D給月嫂安裝了iPad播放實況。但該監控因為沒有付費，只能看實時監控錄像，無法查看過去的紀錄。小D說，寶寶房間裡還有一個舊監控可以查看紀錄。

10月2日早上，寶寶的爸爸在實時監控裡發現劉月嫂10分鐘內有過兩次危險行為，例如，掐住寶寶後脖將其甩到手臂上，用力晃動，動作粗暴。小D雖震驚，但月嫂平時在他們面前表現得很盡職，她「不想惡意揣測」，就委婉提醒月嫂照顧寶寶輕柔些。月嫂情緒非常激動，還說︰「不可能做出那種不是人的事情。」

然而當寶寶的爸爸在檢查之前的監控紀錄時，看到影像怵目驚心。其中一則視頻顯示，劉月嫂突然將懷中的嬰兒用力摔倒床上，嬰兒在床上被彈跳起來爆出尖銳哭聲。劉月嫂靠近嬰兒，用附近被褥將其摀住。另一則視頻，劉月嫂用力抽打嬰兒身體和臉部，用力將奶嘴捅進嬰兒的嘴裡等。

10月3日凌晨，夫妻倆將寶寶接到自己房間睡覺，徹夜未眠。第二天一早，他們通知月嫂收拾行李離開。劉月嫂此時沒有狡辯也沒有提工資的事。月嫂離開後，小D上網查劉月嫂女兒和女婿資料，驚奇地發現，當初小紅書上推薦給她月嫂的那名劉姓寶媽，竟是劉月嫂的女兒。

小D說，之後她通過短信聯繫月嫂的女兒和女婿，希望有機會面談。小D說︰「希望對方了解事情真相和嚴重性後，至少有所歉意，並對其母加以約束，不再從事這個行業去禍害其他家庭。」小D說，但對方沒有回覆，劉月嫂並火速回中國。

小D說，他們花了十天的時間，發現更多月嫂虐嬰影片。

事件近日在小紅書、微信等平台上持續發酵後，劉月嫂的女兒、女婿個人信息被憤怒的網友人肉搜索出來。一名自稱是劉月嫂女兒的小紅書用戶「偶爾冒個泡」發文對此事進行了回應︰「我沒有起到監督義務，也沒有關心到她（劉月嫂）的個人健康和情緒。」

這位用戶稱，關於母親在美國打黑工做月嫂一事根本不知情。她說，整個9月份母親都沒有跟他們住，母親用她的社交媒體帳號與受害者家庭聯繫也不知情。她表示，她先生之所以沒有立刻回覆，因為母親不承認所有事情，而且他們希望通過公權力解決此事。

事後有警察上門了解情況，那是她第一次看到虐嬰視頻。她說，「在確定寶寶安好的情況下，我的第一反應是我媽是不是精神出問題了，」「反覆和爸媽電話，勸他們去醫院看看。」她說，目前收到了很多人身攻擊和威脅的消息，已報警處理，希望不要繼續非法傳播個人信息。

嬰兒的母親說，從錄像顯示，嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）
嬰兒的母親說，從錄像顯示，嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

華人 小紅書 灣區

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