灣區媽媽教室慶30歲 推6大主題講座

金山灣區媽媽教室成立30周年，11月23日在金山灣區僑教中心舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區 媽媽教室成立30周年，伴隨著許多媽媽一路成長為「阿嬤」，是矽谷 灣區許多家庭的精神糧食，是多元多功能的婦女成長團體。媽媽教室11月23日在金山灣區僑教中心舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，其中包括知性、美食、美容、園藝、健身、美姿等講座，也將贈送多項好禮，歡迎僑胞報名參加。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，一轉眼30年就過去了，她經歷90年代矽谷科技業第一次鼎盛期，躬逢其盛地與許多台灣新移民 一起在矽谷建立了家庭，如今是矽谷新一代科技業鼎盛期，經過了人生30年的累積，希望把更多經驗傳承給下一代，也能讓更多新移民媽媽們找到歸屬感。

「璀璨三十、回顧與展望」活動將有六大講座，其中包括駐教廷大使李世明的夫人暨TD SYNNEX副總裁蘇馨遠主講「辛西亞的五四三」、Intant Teksolution負責人暨台灣生技公司Ameliorage美國總代理張啟偉主講「凍齡不再是夢想」、國際醫藥大學暨白水大學教授胡美瑛主講「與精油的親密接觸」、段純貞牛肉麵美國總代理Rommie與主廚Andy主講「段純貞的成功撇步傳授-排骨炒飯的精髓」、前南非農耕隊暨現任農場主人許承恩主講「後院花園管理」、僑務諮詢委員暨世台商會聯合總會總會長暨排舞協會創辦人林貴香主講「完美女人隨時隨地得體美麗」。

高玉麗表示，這次活動獲得十大廠商支持，贊助精選商品，許多僑胞響應，目前門票接近售罄，參與者可獲得「璀璨三十手機腰包紀念品」、段純貞「點心便當」和廠商贊助的實用商品，講座將於下午5時結束，憑入場券可參加歡樂大抽獎，當天也將發放2025年冬季班課程預定表，將有新世代的專家媽媽成為新的講員。